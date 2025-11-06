João Pedro Lima/Portal iG Sudeste está em alerta para tempestades

O Brasil amanhece nesta quinta-feira (06) com tempo mais firme em grande parte do país, embora áreas de instabilidade ainda provocam chuvas fortes pontuais em alguns estados, como a Bahia e o Paraná.

Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar na região Sudeste, que está sob alerta de perigo para tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco de precipitação de até 100 mm em 24 horas e ventos que podem atingir 100 km/h no Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral paulista e leste de Minas Gerais.

Outro alerta para tempestade abrange todo o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

Boa parte da região terá tempo firme ao longo do dia, aponta a Climatempo. A influência marítima provoca chuva fraca e isolada no litoral, principalmente pela manhã, com chances de pancadas rápidas no noroeste do Paraná durante a tarde.

No fim do dia, a formação de uma baixa pressão no Paraguai deve estimular nuvens carregadas que trazem chuva forte ao Rio Grande do Sul.

Sudeste

O tempo volta a se estabilizar em boa parte de São Paulo, mas chuvas fracas a moderadas ainda atingem o norte e o oeste do estado, com possibilidade de trovoadas isoladas. Uma frente fria mantém instabilidades no litoral, com pancadas mais fortes no Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, onde há risco de temporais.

A região segue com alerta laranja de perigo para tempestades que abrangem áreas do leste e sul de Minas Gerais, interior e litoral do Espírito Santo, interior e faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

O tempo fica mais firme no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, mas a combinação de baixa pressão no Paraguai e alta umidade ainda provoca chuvas isoladas. No norte de Goiás e em áreas de Mato Grosso há riscos de chuvas mais fortes, com chance de temporais localizados. A Climatempo destaca que a região deve ter calor e sensação de abafamento, especialmente no Distrito Federal.





Nordeste

As instabilidades provocam chuvas fortes no sul e no oeste da Bahia, com riscos para acumulados elevados. Maranhão e Piauí também vão ter aumento de nuvens e pancadas, enquanto o tempo permanece firme no restante da região.

Norte

O Amazonas segue com chuva concentrada na metade norte e oeste do estado. Acre e Rondônia devem ter precipitações localizadas; Roraima, Pará e Tocantins estão com risco de chuvas mais fortes. O destaque da Climatempo vai para chuvas intensas no Tocantins e no oeste amazônico.