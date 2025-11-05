Portal IG Luísa Santos, engenheira mecânica, é a convidada do podcast iG Foi Pro Espaço

O podcast iG Foi Pro Espaço recebeu a convidada Luísa Santos, engenheira mecânica e especialista em sistemas aeroespaciais, para falar sobre sua trajetória no setor espacial, as oportunidades na área e sua paixão por treinamentos análogos de missões em Marte.





Luísa, que se apresenta como "aspirante a astronauta ", tem um jeito peculiar de se comunicar. "Eu tenho um jargão que é sempre falar com as pessoas como astronautas. Então, olá astronautas!", se apresentou ela durante a entrevista. "Isso aproxima das nossas metas". Essa forma de se dirigir às pessoas reflete sua missão de tornar o setor espacial mais acessível.

A engenheira também é cofundadora do podcast Ciência Talks, focado em "Hard Science", que nasceu da percepção de uma carência de conteúdos especializados e sérios na área.

Sua jornada começou com uma infância marcada pela curiosidade. "Eu sempre fui uma criança muito curiosa", relembrou Luísa.

Recentemente, em um processo de mentoria, ela identificou que possui altas habilidades, uma característica que influencia sua forma de aprender e se comunicar. "As minhas altas habilidades são para compreender coisas complexas e simplificar coisas complexas para pessoas", explicou. Essa descoberta ajudou a entender traços de sua personalidade, como a necessidade de um ambiente silencioso para estudos durante a infância.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Luísa não apenas passou pelo curso de Ciência e Tecnologia e Engenharia Mecânica, mas os "viveu". Ela participou ativamente de grupos de pesquisa, como o de hipersônica, e da equipe de foguetes Potiguá Rocket Design, onde assumiu posições de liderança. "Você liderar 70 jovens voluntariamente não é nada fácil", brincou.

Sua atuação sempre teve um forte componente educacional, criando a primeira diretoria de educação da equipe e levando projetos para a comunidade. "Quando a gente tá dentro de um projeto de extensão na universidade, isso é algo muito importante. A gente não pode esquecer nunca da extensão, que ela também tem que retornar pra comunidade externa".

Mulher com mais missões análogas no hemisfério sul

Luísa acumula mais de 20 missões análogas, simulando condições de vida em Marte e na Lua. Essas experiências vão desde treinamentos de apneia, onde aprendeu a prender a respiração por mais de dois minutos para simular uma emergência, até missões fisicamente desgastantes. "Eu atingi a marca de 2 minutos e 3, mas eu depois de treinando mais um pouco mais, eu já consegui chegar a 2 minutos 30 pinei".

Ela destacou a importância do trabalho em equipe e do improviso. "Como é que a gente vai pro espaço se a gente ainda tem as picuinhas na terra, sabe?".

Atualmente, Luísa está envolvida em projetos de inteligência artificial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e acaba de embarcar no empreendedorismo.

A engenheira é CEO da Apice Space, focada em formação na área aeroespacial, e da Qubit Consulting, que oferece soluções em inteligência artificial para a indústria.

Sua missão continua sendo popularizar o setor. "Dentro da área espacial tem espaço para todo mundo", afirmou. "O futuro, né, a profissão do futuro vai ser astronáutica, porque a gente vai precisar de pessoas para trabalhar no espaço".





A entrevista foi transmitida nesta quarta-feira, às 18h, no canal do YouTube do Portal iG.