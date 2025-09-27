Reprodução Menino de 9 anos mata a mãe esfaqueada em São Paulo

Uma mulher de 36 anos foi morta com uma facada dentro de casa em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira (25). O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 9 anos, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Portal iG.

A vítima foi identificada como Caline Arruda. Testemunhas relataram que, antes de morrer, ela ainda pediu um "último abraço" ao filho e disse que o perdoava, conforme as informações divulgadas pelo Cidade Alerta, da Record.

De acordo com a nota da SSP, Caline chegou a ser socorrida para unidades de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, conforme prevê o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

O que aconteceu

Segundo relatos, a confusão começou quando Caline estava em seu comércio e viu o menino brincando na rua. Ela chamou a atenção dele e o pediu para voltar para casa. Houve uma discussão, e o garoto foi embora.

Mais tarde, já na casa da família, a mãe voltou a repreendê-lo, momento em que o menino, revoltado, a esfaqueou na frente do padrasto e do irmão mais velho, de 19 anos.

Mesmo ferida, Caline pediu ajuda a um vizinho, que a levou até o hospital. No entanto, ela não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar à unidade de saúde.

Tragédias

Moradores também contaram que Caline havia perdido dois filhos há dois anos: um adolescente de 14 anos, em uma briga, e um bebê de apenas dois anos, que estava doente. Desde essas perdas, segundo os vizinhos, o garoto que a atacou vinha apresentando mudanças de comportamento.

"Eu acho que ainda não caiu a ficha dele. Eu mesmo não me comuniquei com ele, que a mãe dele tinha morrido. Ele já é uma criança de 8 anos... Teve um menininho que falou pra ele: 'você viu que você matou sua mãe?'. Então acho que ele já sabe o que significa, que a mãe dele morreu", contou uma prima da vítima.





De acordo com a SSP, o caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial (Jardim dos Imbuias), e exames periciais foram solicitados.