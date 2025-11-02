Reprodução/Instagram Coliseu abre passagem secreta frequentada por imperadores

O Parque Arqueológico do Coliseu, em Roma, reabriu nesta semana uma passagem subterrânea que permaneceu fechada por séculos. Conhecida como Passagem de Cômodo, a estrutura era utilizada pelos imperadores para acessar o camarote imperial sem atravessar a arena principal.



O túnel leva o nome do imperador Cômodo, que governou Roma entre 180 e 192 d.C. e é lembrado por sua ligação com os combates de gladiadores. Escavada entre o fim do século I e o início do século II, a galeria foi adicionada ao projeto original do Coliseu, inaugurado em 80d.C., e possui cerca de 55 metros de extensão.

Reprodução/Instagram Passagem secreta fica localizada em Roma

Durante os trabalhos de restauração, que ocorreram entre outubro de 2024 e setembro de 2025, foram recuperadas partes do revestimento e decorações originais, além de elementos de mármore e estuques com representações mitológicas e cenas de espetáculos da arena.



A intervenção incluiu ainda a instalação de sistemas de iluminação e ventilação, além de adaptações de acessibilidade, como uma escada retrátil e um elevador. O objetivo, segundo o parque arqueológico, é garantir o acesso do público preservando as características históricas do local.



Neste primeiro momento, 30 metros da passagem estão abertos à visitação, e o restante deve ser liberado até 2026. O acesso faz parte do circuito Full Experience, que oferece visitas guiadas em italiano, inglês e espanhol, com grupos limitados a oito pessoas.



A iniciativa segue um movimento mais amplo de recuperação de estruturas subterrâneas em Roma. Em agosto, autoridades italianas anunciaram a reabertura futura dos túneis Grottino del Campidoglio, localizados sob a Piazza del Campidoglio, prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027.