Reprodução/Defesa Civil Temporal com ventos de 95 km/h derruba estrutura de festa universitária em Regente Feijó

Um homem de 47 anos morreu e de 40 pessoas ficaram feridas após um temporal derrubar uma estrutura metálica montada no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó, São Paulo, na madrugada deste domingo (2).





A queda da estrutura foi provocada por fortes rajadas de vento, que, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil Estadual (CGE), atingiram uma velocidade de aproximadamente 95 km/h.

No momento do desabamento acontecia uma festa de estudantes de Medicina, organizada pela Comissão de Formatura.

Equipes da Defesa Civil municipal de Presidente Prudente, da Defesa Civil de Regente Feijó e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no resgate das vítimas, que foram socorridas para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente.

Segundo a Defesa Civil, três vitimas permanecem internadas, e as demais tiveram ferimentos leves e foram liberadas.

O homem de 47 anos foi atingido por um galho de árvore e sofreu traumatismo craniano. Ele cheogu a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.





Em nota divulgada nas redes sociais, a Comissão de Formatura da Faculdade de Medicina lamentou o ocorrido.

"A Comissão de Formatura da Faculdade de Medicina manifesta profundo pesar e consternação pelo trágico ocorrido.

Durante o evento, organizado pela empresa Euphoria, especializada e contratada para este fim, uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos atingiu a estrutura instalada no local, ocasionando um grave acidente que surpreendeu a todos os presentes.

A Comissão, composta por estudantes que compartilham do mesmo sonho e estavam igualmente presentes na celebração está profundamente abalada com o ocorrido.

Neste momento, nossa prioridade é prestar todo apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil que abalou profundamente toda a nossa comunidade acadêmica."