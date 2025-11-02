Instagram Fotógrafo registra crocodilo gigante devorando vaca na Austrália

Um fotógrafo da vida selvagem registrou um momento impressionante no norte da Austrália: um crocodilo gigante devorando uma vaca que havia caído em um rio. As imagens foram capturadas por Kjell Hensen, que compartilhou a cena nas redes sociais.





Metade do corpo do bovino já havia sido consumida quando ele chegou ao local. Nas fotos, é possível ver o enorme réptil terminando sua refeição enquanto outros crocodilos menores aguardavam por uma oportunidade de se alimentar dos restos.

A cena ocorreu em uma região conhecida pela presença de uma espécie que pode ultrapassar 6 metros de comprimento.

Esses predadores são considerados os maiores répteis vivos do planeta e costumam caçar grandes presas, incluindo búfalos, javalis e, ocasionalmente, gado.

Na Austrália, é bastante comum que vacas pastem em áreas próximas a cursos d’água, especialmente nas regiões do norte, onde a criação extensiva de gado depende fortemente da disponibilidade de água natural.

Estudos da Meat & Livestock Australia indicam que até 80% da atividade de pastagem ocorre em um raio de até 2 quilômetros de fontes de água, como rios e lagoas. Em muitas fazendas, o gado se aproxima das margens para beber, se refrescar ou aproveitar a vegetação mais úmida.

Essa proximidade, porém, traz riscos ambientais, como erosão das margens e contaminação dos rios, e também aumenta as chances de encontros com predadores selvagens.





Por isso, não é incomum que vacas acabem acidentalmente caindo em rios ou se tornando presas de crocodilos, especialmente em regiões remotas do norte australiano, onde esses répteis gigantes habitam planícies alagadas e deltas.

Embora existam recomendações de manejo para limitar o acesso direto do gado aos cursos de água, muitas propriedades rurais ainda permitem que os animais circulem livremente nessas áreas. Essa convivência entre a pecuária e a vida selvagem torna situações como a flagrada pelo fotógrafo Kjell Hensen plausíveis e, infelizmente, parte da rotina natural da paisagem australiana.