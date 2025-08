Parker Bilecky Vaca cai de morro no e é devorada por tubarões no oceano; assista

Uma vaca foi vista sendo devorada por tubarões em alto-mar, no Havaí, após supostamente ter caído de uma montanha e sido arrastada pela correnteza até o oceano. O caso aconteceu na segunda-feira (4) e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação do vídeo que mostra os tubarões se alimentando da carcaça do animal.





Parker Bilecky, um mergulhador foi quem divulgou as imagens que impressionam pela cena inusitada que, pesar de incomum, chamou atenção de internautas e de especialistas por revelar um comportamento já documentado em algumas espécies de tubarões presentes na região.

Tubarões no Havaí

Mais de 40 espécies de tubarões habitam as águas havaianas, mas as mais comuns são o tubarão-tigre (Galeocerdo cuvier) e o oceanic whitetip (Carcharhinus longimanus), ou tubarão-de-pontas-brancas-oceânico. Ambas são conhecidas por se alimentar de carcaças e restos orgânicos que encontram no mar, incluindo mamíferos terrestres que, por algum motivo, vão parar no oceano.

O tubarão-tigre é um predador oportunista, com uma dieta bastante variada. No Havaí, já houve registros dessa espécie consumindo animais como tartarugas, aves e até cabras. Já o oceanic whitetip costuma ser visto em mar aberto, longe da costa, e se junta a outros tubarões quando há uma fonte de alimento abundante, como grandes carcaças.

Em 2024, pesquisadores registraram um raro evento em que cinco tubarões-tigre e nove oceanic whitetips se alimentavam juntos de uma carcaça em decomposição próxima à costa da Ilha Grande, no Havaí. O comportamento foi pacífico e sem sinais de competição agressiva — os maiores, como os tigres, se alimentavam diretamente da carcaça, enquanto os menores aproveitavam os restos que se dispersavam na água.

Criação de gado no Havaí

Embora a cena da vaca no mar possa parecer absurda à primeira vista, a presença de gado no Havaí tem uma longa história. A atividade começou em 1793, quando o navegador britânico James Vancouver presenteou o rei Kamehameha I com alguns bovinos, com o objetivo de introduzir a criação de gado nas ilhas. Para permitir a multiplicação dos animais, o rei decretou um "kapu", uma espécie de lei tradicional havaiana, proibindo o abate dos bichos.

Com o tempo, a pecuária se espalhou pelas ilhas. Atualmente, existem diversas fazendas voltadas para a criação de gado, inclusive projetos modernos e de alto padrão. Um exemplo é o rancho do empresário Mark Zuckerberg, que cria bois da raça Wagyu utilizando uma alimentação diferenciada à base de macadâmia e cerveja, com foco na produção de carne bovina premium.

Um encontro improvável, mas possível

Apesar de raro, o encontro entre um bovino e tubarões em alto-mar é biologicamente plausível. As espécies de tubarão mais comuns no Havaí são adaptadas a encontrar alimento em situações imprevisíveis e têm o faro e a sensibilidade necessários para detectar uma carcaça a grandes distâncias.





Esse tipo de evento também chama a atenção de biólogos marinhos porque reforça a função dos tubarões como "faxineiros" do oceano, ajudando a limpar resíduos orgânicos e manter o equilíbrio ecológico.

O vídeo da vaca sendo devorada, embora impactante, mostra um fenômeno natural de predação oportunista — e também ilustra como fenômenos naturais como chuvas intensas e erosão podem gerar desfechos inesperados na interação entre o ambiente terrestre e o marinho.