Paróquia Santo Antônio - Pinhalzinho SC Batismo de bebê em SC captura imagem de cruz na água

Uma fotografia registrada durante um batizado na Paróquia Santo Antônio, em Pinhalzinho (SP), chamou atenção dos fiéis no domingo (27). O motivo foi uma formação na água no momento do batismo que apareceu na imagem e que muitos interpretaram como o desenho de uma cruz, um possível sinal da presença de Deus.

O registro, feito por familiares da criança batizada, rapidamente se espalhou entre os participantes da celebração e ganhou destaque nas redes sociais da comunidade católica local. Nos comentários, internautas relataram emoção e fé, descrevendo o episódio como uma “bênção especial” sobre a criança e sobre a paróquia.

A própria Paróquia Santo Antônio compartilhou a foto nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem de reflexão sobre a fé e os sinais divinos:





“Observe atentamente esta foto registrada em um batizado de nossa Paróquia. O que você vê?

O Senhor se manifesta, mostra sinais de Sua presença e imersão do Espírito Santo.

Olhos humanos não são capazes de ver.

A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem.

‘Pelo Batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus’ (CIC 1213).

Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.”