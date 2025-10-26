Tennessee Witney / Alamy Javier Milei

O partido La Libertad Avanza, de Javier Milei, venceu as eleições legislativas de 2025 na Argentina com 40,68% dos votos nacionais, superando por nove pontos a aliança peronista Fuerza Patria, que obteve 31,6%. As informações são do Clarín.

A sigla governista conquistou a vitória em 16 das 24 províncias, incluindo um feito inédito: a província de Buenos Aires, reduto histórico do peronismo, onde reverteu uma derrota anterior e venceu por 0,6 ponto percentual.

A votação, considerada um termômetro sobre a popularidade do atual governo, renovou 127 cadeiras da Câmara dos Deputados e 24 do Senado, em um pleito considerado um plebiscito à gestão Milei.

O comparecimento foi de 67,85% do eleitorado, segundo a Câmara Nacional Eleitoral. Esta foi a primeira eleição nacional com o uso da Boleta Única de Papel, sistema de votação que utiliza cédulas de papel onde aparecem todos os candidatos ou partidos, embora o índice de votos nulos tenha subido para 2,3%.

Em discurso às 22h30, Milei afirmou que o país “ cruzou o ponto de virada ” e prometeu consolidar, nos dois anos restantes de mandato, o “ caminho reformista ” de seu governo. “ Passamos o ponto bisagra, agora começa a construção da nova Argentina ”, declarou.

O presidente agradeceu à irmã Karina Milei e ao assessor Santiago Caputo, apontados como os principais articuladores da vitória, e convocou os governadores a dialogarem sobre o Pacto de Maio para avançar nas reformas previdenciária, trabalhista e tributária.

A vitória libertária foi impulsionada pelos desempenhos expressivos em Santa Fe, Córdoba, Mendoza e na Cidade de Buenos Aires, onde Patricia Bullrich, ministra da Segurança e candidata ao Senado, obteve mais de 50% dos votos em aliança com o Pro, partido que governa a capital desde 2007.

Na província de Buenos Aires, Diego Santilli, substituto de José Luis Espert, venceu 41,51% a 40,86% e se consolidou como um dos grandes vencedores da eleição, sendo cotado como futuro candidato ao governo estadual em 2027.

Desempenho da oposição

O peronismo manteve vitórias em Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santa Cruz e La Pampa, mas com margens menores. O resultado fragilizou o governador Axel Kicillof, principal nome da oposição, e reacendeu a disputa interna do campo kirchnerista, agora sem Cristina Kirchner, impedida de concorrer.

A aliança Provincias Unidas, formada por seis governadores sem alinhamento nacional, teve desempenho fraco, obtendo 7,1% dos votos e elegendo oito deputados, apenas vencendo em Corrientes, sob Gustavo Valdés. O Frente de Izquierda ficou em quarto lugar, com quase 4%, mantendo três das quatro cadeiras em disputa.





Com os novos resultados, o partido de Milei passa a ter 93 deputados e mais de 20 aliados do Pro, tornando-se a primeira minoria na Câmara e garantindo o terço necessário para sustentar vetos presidenciais. No Senado, o LLA terá 19 cadeiras, ampliando sua presença, mas sem maioria.

As urnas confirmaram, assim, o fortalecimento político do governo e ampliaram sua margem de manobra no Congresso.

Milei encerrou a noite afirmando que “a partir de 10 de dezembro teremos o Congresso mais reformista da história ”.