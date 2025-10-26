Reprodução O bloqueio total da via está afetando o fluxo de veículos na região

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, neste domingo (26), que um acidente na BR-282, em Cordilheira Alta, interior de Santa Catarina, bloqueou a rodovia nos dois sentidos no km 528.

Veja mais: Acidente com dois ônibus deixa mortos e feridos na BR-040 em MG



Até o momento, não há previsão para a liberação do tráfego. Não há informações sobre a quantidade de veículos envolvidos ou sobre feridos.





A PRF mantém acompanhamento constante da ocorrência e deve atualizar a situação assim que houver alterações no estado da pista ou no andamento do atendimento do acidente.

O km 528 da BR-282, localizado em Cordilheira Alta, é ponto de passagem importante para o transporte entre municípios da região oeste de Santa Catarina.

*Reportagem em atualização