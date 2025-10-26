Reprodução/ Wikimedia Commons Navio de guerra, USS Gravely (DDG 107)

Um navio de guerra dos Estados Unidos chegou neste domingo (26) a Trinidad e Tobago, arquipélago localizado próximo a Venezuela, em meio a uma escalada de tensão entre o Donald Trump e Nicolás Maduro. As informações são da AFP.

O USS Gravely (DDG 107) foi avistado pela manhã diante do porto da cidade, acompanhado de uma unidade de fuzileiros navais americana, que participará de exercícios conjuntos com o Exército de Trinidad e Tobago.

O navio é implantado em apoio às operações de segurança marítima e aos esforços de cooperação de segurança da frota dos EUA. A presença do navio e das tropas havia sido anunciada pelo governo local na quinta-feira (23).

O Gravely integra a frota de contratorpedeiros norte-americanos e é considerado uma embarcação de alta capacidade ofensiva e defensiva. Com 154 metros de comprimento, o navio comporta uma tripulação de até 329 militares e pode operar com dois helicópteros a bordo.

O arsenal inclui sistemas antimíssil, torpedos antissubmarino MK-46 e mísseis de ataque de longo alcance, como os Tomahawk, capazes de atingir alvos em terra com alta precisão.





Na sexta-feira (24), o Pentágono confirmou o envio ao Caribe do USS Gerald R. Ford, o maior e mais potente porta-aviões do mundo, acompanhado de outras embarcações.

A movimentação militar ocorre em paralelo à intensificação da pressão do governo Donald Trump sobre Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.

Durante os últimos meses, o governo norte-americano intensificou ataques contra embarcações em águas internacionais no Caribe próximas ao país latino, sob o pretexto de combate ao narcotráfico, o que Caracas considera uma ameaça de intervenção e um esforço para promover “mudança de regime”.

De acordo com o DW, a ofensiva dos EUA envolve caças F-35B, drones MQ-9 Reaper, além de um grupo de assalto anfíbio com 4,5 mil militares, sendo cerca de 2,2 mil fuzileiros navais.

Também contam um submarino nuclear e um navio especializado em operações de forças especiais. Juntas, essas unidades equivalem a aproximadamente 8% de toda a frota de navios de guerra dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, aeronaves do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais — unidade que presta suporte aéreo a forças como Navy SEALs, Boinas Verdes e Força Delta — teriam sobrevoado áreas próximas ao litoral venezuelano.

O país também deslocou três bombardeiros estratégicos B-52 para a região, enquanto um B-1B supersônico foi detectado em direção ao território venezuelano na quinta-feira (23), conforme plataformas de monitoramento aéreo. Trump, no entanto, negou que o voo tenha ocorrido com esse destino.

Tensões também preocupam o Brasil

A atuação dos EUA contra os governos de Nicolás Maduro (Venezuela) e Gustavo Petro (Colômbia) tem sido criticada por parte das autoridades brasileiras.

O país tenta equilibrar o pragmatismo diplomático com os norte-americanos e a defesa da soberania dos vizinhos latino-americanos.

Neste domingo (26) o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o norte americano Donald Trump se reuniram em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A reunião, realizada às 15h30 (horário local), 4h30 no horário de Brasília, durou aproximadamente 50 minutos. Embora o tema central tenha sido as tarifas impostas pelo governo norte americano ao Brasil, outros assuntos, incluindo a situação na Venezuela, também foram abordados.