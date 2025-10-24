Reprodução Pelo menos 8 veículos se envolveram no acidente

Um acidente envolvendo um caminhão dirigido por um motorista supostamente alcoolizado deixou três mortos e pelo menos quatro feridos na terça-feira (21), na Califórnia, Estados Unidos.

Imagens de uma câmera acoplada no veículo mostram o condutor, Jashanpreet Singh, de 21 anos, colidindo com vários veículos antes de bater na traseira de um caminhão branco. O caminhão pegou fogo e só parou após atingir outro veículo pesado na lateral da estrada.





Câmera interna registrou o acidente

As imagens do acidente envolvendo ao menos oito veículos foram gravadas por uma câmera interna do caminhão, conduzido por Singh. A gravação foi obtida pelo canal local ABC7 e divulgada nas redes sociais nesta quinta (23).

A filmagem mostra o caminhão batendo na traseira de um SUV e, em seguida, atingindo vários outros veículos na mesma faixa. O veículo então vira à direita e finalmente para, após aparentemente bater em outro caminhão na beira da estrada. As imagens estão sendo analisadas pela polícia.





O condutor do caminhão é um imigrante indiano que entrou ilegalmente nos EUA em 2022 pela fronteira sul, segundo informações obtidas pelo NY Post junto ao Departamento de Segurança Interna (DHS).

Ele foi preso sem direito à fiança e responde judicialmente por homicídio culposo no trânsito e direção sob efeito de álcool ou drogas.