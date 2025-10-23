Um acidente entre duas vans deixou quatro pessoas feridas por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia dos Tamoios, na altura de Caraguatatuba (SP). De acordo com informações do portal O Vale, os veículos colidiram de frente, resultando em uma vítima em estado grave e três com ferimentos moderados.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, estão no local realizando o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.
O trânsito apresenta lentidão no trecho do km 20, onde ocorreu o acidente. O portal iG busca atualizações junto à concessionária sobre as causas do acidente e a situação do tráfego na região.