Arquivo Acidente aconteceu no trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba

Um acidente entre duas vans deixou quatro pessoas feridas por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (23) na Rodovia dos Tamoios, na altura de Caraguatatuba (SP). De acordo com informações do portal O Vale, os veículos colidiram de frente, resultando em uma vítima em estado grave e três com ferimentos moderados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, estão no local realizando o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.

O trânsito apresenta lentidão no trecho do km 20, onde ocorreu o acidente. O portal iG busca atualizações junto à concessionária sobre as causas do acidente e a situação do tráfego na região.



