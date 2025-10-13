x Avião cai no Texas, atinge caminhão e explode

Duas pessoas morreram depois que um avião caiu próximo a um campo de aviação no Texas e colidiu com um caminhão de 18 rodas e vários reboques antes de explodir em chamas, na tarde de domingo, segundo autoridades locais e imagens chocantes. As informações são do NY Post.





O avião caiu de nariz e deslizou em alta velocidade pela pista, colidindo com o caminhão e os reboques, o que fez a aeronave girar na vertical antes de explodir, mostram as imagens de vigilância obtidas pela emissora WFAA.

Grossas colunas de fumaça podiam ser vistas a quilômetros de distância. Uma testemunha contou à emissora que ouviu um estrondo alto e que um cliente entrou correndo no local, pedindo para chamarem a polícia.

Lauren Anderson, que também presenciou o acidente, descreveu uma “enorme nuvem negra de fumaça” de mais de 30 metros de altura, que se dissipou pouco depois da chegada das autoridades.

“Honestamente, parece até que nada aconteceu. É uma sensação estranha, saber que algo tão grave ocorreu ali” , disse Anderson ao New York Times sobre o processo de limpeza.

O acidente ocorreu no condado de Tarrant, próximo ao Hicks Airfield, informou o Corpo de Bombeiros de Fort Worth. O campo de aviação fica entre os aeroportos Fort Worth Alliance e Fort Worth Meacham, a oeste do Dallas-Fort Worth International Airport.

As duas vítimas ainda não foram identificadas, e não há informações sobre feridos adicionais. O incêndio foi contido, segundo os bombeiros informaram à CBS News.

A Administração Federal de Aviação (FAA) está conduzindo a investigação.





Um dia antes, um helicóptero caiu sobre uma fileira de palmeiras em Huntington Beach, na Califórnia, durante os preparativos para uma exposição de carros e aeronaves.

Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. O piloto, identificado como Eric Nixon, um renomado dublê aéreo, sofreu “costelas quebradas, vértebras esmagadas e várias contusões”, informou seu sogro à imprensa local.