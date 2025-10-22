Reprodução/ Weibo / South China Morning Post Cliente acha dentes humanos em alimentos na China

Vários casos de consumidores que afirmam ter encontrado dentes humanos em alimentos reacenderam a preocupação pública com a segurança alimentar na China. As informações são do South China Morning Post.

Em menos de uma semana, três episódios ocorreram em diferentes regiões do país, envolvendo produtos vendidos por estabelecimentos locais e grandes redes varejistas.

Em 13 de outubro, uma mulher na província de Jilin, no nordeste da China, relatou ter encontrado uma fileira de três dentes humanos dentro de uma salsicha grelhada comprada em uma barraca de rua.

O alimento, destinado ao filho da consumidora, teria sido adquirido de um vendedor que, inicialmente, negou qualquer responsabilidade. Após a chegada das autoridades locais de supervisão do mercado, o comerciante se desculpou pelo ocorrido.

No mesmo dia, outra mulher relatou que o pai encontrou dois dentes humanos em um petisco de uma filial da Sanjin Soup Dumplings, uma renomada rede local na cidade de Dongguan, no sul da província de Guangdong. Ela garantiu que os dentes não pertenciam ao pai.

A rede informou que os alimentos são distribuídos diretamente pela sede da empresa e que não há, até o momento, explicações sobre a origem do material estranho. O caso segue sob investigação.





Já em 14 de outubro, em Xangai, uma cliente encontrou um dente humano artificial com parafuso de metal incrustado em um bolo de jujuba e nozes vendido pelo mercado Sam’s Club. A consumidora relatou que reconheceu o objeto como artificial devido ao parafuso de metal visível.

O Sam's Club é uma loja de varejo com depósito e acesso exclusivo para associados, com mais de 50 filiais em mais de 20 cidades da China. A loja é frequentemente associada a produtos alimentícios seguros e de alta qualidade, o que torna o caso ainda mais alarmante.

O bolo da Sam’s Club é vendido por 27,8 yuans (cerca de R$ 21 na cotação atual) a caixa de 520 gramas.

Um funcionário do estabelecimento, surpreso com o incidente, afirmou que os alimentos produzidos na fábrica “não deveriam ter tais problemas” .

A consumidora retornou à loja no dia seguinte para exigir seus direitos e relatou que recebeu uma oferta de indenização de 1.000 yuans (cerca de R$ 760 na cotação atual) pelo bolo defeituoso.

Segundo ela, o estabelecimento pediu que assinasse um recibo de compensação, mas recusou seu pedido para fotografar o documento.

Pela Lei de Segurança Alimentar da China, empresas que produzam ou comercializem alimentos fora dos padrões de segurança devem compensar o consumidor em até dez vezes o valor do produto ou em três vezes o prejuízo causado. Caso o montante calculado seja inferior a 1.000 yuans, esse será o valor mínimo a ser pago.

A mulher optou por recusar a indenização, alegando que “a atitude deles estava errada”.

O Departamento de Supervisão de Mercado do Novo Distrito de Pudong, em Xangai, abriu uma investigação para apurar o caso.

Não é a primeira vez que um dente artificial é encontrado em produtos vendidos pelo Sam’s Club. Em 2022, uma consumidora relatou que seu tio encontrou três dentes em um rocambole suíço da marca, comprado em uma unidade da rede em Xiamen, na província de Fujian, no sudeste da China.

Casos semelhantes, no entanto, costumam terminar com acordos entre clientes e fornecedores de alimentos, sem que os resultados das investigações sejam divulgados pelas autoridades.

De acordo com a South China Morning Post, a cada novo caso semelhante, aumentam as especulações sobre os incidentes, alguns chegam a questionar se carne humana teria sido, por engano, misturada aos alimentos.

“Espero que não seja a história de terror de misturar carne humana aos ingredientes” , comentou um usuário nas redes sociais.

Outros sugeriram que funcionários da fábrica poderiam ter perdido seus dentes artificiais durante o processo de produção.

“Estou realmente preocupado com a segurança alimentar aqui” , escreveu outro internauta.

Um terceiro ainda acrescentou: “Não consigo entender por que há tantos casos assim, já que as fábricas normalmente usam máquinas de raio X para inspecionar seus alimentos e evitar incidentes como esses”.