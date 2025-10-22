Divulgação Acidente fecha totalmente a Dutra em Pindamonhangaba, no sentido SP

A Dutra está totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (22), na altura da cidade de Pindamonhangaba (SP), devido a uma batida entre um carro e um caminhão.

O fechamento acontece no km 101, na pista sentido capita paulista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há desvio no local e não existe previsão para liberar a passagem.

O caminhão tombou no local. E outro veículo pesado, que carrega combustível, começou a pegar fogo.

Na noite de ontem, um acidente terminou com uma morte na rodovia, na altura da capital paulista.