Reprodução/via Travel and Tour World O cruzeiro Norwegian Jewel comporta cerca de 2.300 passageiros

Um passageiro caiu no oceano na madrugada de terça-feira (21), durante uma viagem do cruzeiro Norwegian Jewel, que partiu de Barcelona, na Espanha, com destino a Miami, nos Estados Unidos. O incidente levou a tripulação a declarar situação de emergência e iniciar buscas no Atlântico.

De acordo com relatos de turistas a bordo obtidos pelo NY Post, o alerta soou por volta das 2h da manhã, quando o sistema de som do navio anunciou o código “Oscar a estibordo”, um sinal marítimo utilizado para indicar que uma pessoa caiu no mar.

Buscas em alto mar

Após o alerta, a tripulação seguiu com os procedimentos e alertou aos passageiros para que permanecessem nas cabines. Até a última atualização, equipes de resgates realizam a busca pelo passageiro no oceano.

Um passageiro britânico, que preferiu não se identificar, contou ao jornal norte-americano que estava dormindo quando ouviu o aviso.

“O capitão anunciou ‘código Oscar a estibordo’. Pesquisei o significado e descobri que indicava alguém no mar. Pouco depois, houve outro aviso confirmando que um passageiro realmente havia caído, e o navio começou a fazer voltas para tentar encontrá-lo” , relatou.

Viagem de cruzeiro

O Norwegian Jewel, da companhia Norwegian Cruise Line, partiu de Barcelona em 15 de outubro se encontrava em modo de busca e resgate, navegando em círculos na tentativa de localizar a pessoa desaparecida com apoio de embarcações próximas, segundo atualização do NY Post nesta madrugada.





O cruzeiro tem capacidade para 2.394 passageiros e uma tripulação de 1.072 pessoas, oferecendo 1.197 cabines. Os tripulantes são treinados para responder a emergências, garantindo a segurança dos passageiros em caso de queda ao mar.

A empresa responsável pelo cruzeiro ainda não se pronunciou sobre o caso. Em caso de atualizações, o Portal iG vai atualizar esta reportagem.