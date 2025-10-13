Reprodução/Youtube Trump discursa no Parlamento de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas marca "o início de uma era de fé e esperança" na região.



"Não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. O início de uma era de fé e esperança", disse o norte-americano em discurso no Parlamento israelense, em Jerusalém.

A visita do presidente norte-americano ocorre após a libertação de 20 reféns israelenses que estavam sob domínio do Hamas desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023.

"Os Estados Unidos lamentaram com vocês no dia 7 de outubro e todo o povo de Israel deve saber que a América está com vocês. Não se esqueçam do dia 7 de outubro e garantam que isso nunca mais aconteça", continuou.

"Após dois anos angustiantes na escuridão e no cativeiro, 20 reféns corajosos estão retornando ao glorioso abraço de suas famílias. Mais 28 entes queridos preciosos estão finalmente voltando para casa para descansar neste solo sagrado para sempre", disse.

O presidente dos EUA também afirmou que Gaza será completamente "desmilitarizada" e que o Hamas prometeu depor as armas.

Agradecimentos

Em seguida, ele agradeceu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem chamou de "homem de muita coragem que fez muito para tornar esse momento possível".

"É um momento muito bonito para Israel e para todo o Oriente Médio, porque em todo o Oriente Médio, as forças do caos, do terror e de ruína, que ditaram o ritmo da região, agora estão isoladas e totalmente vencidas", continuou o norte-americano.

Trump também agradeceu as nações árabes que ajudaram a intermediar o cessar-fogo, dizendo que o apoio para o plano veio "de pessoas que não esperávamos".

"É um triunfo incrível para Israel e para o mundo ter todas essas nações trabalhando juntas como parceiras na paz. É bastante incomum ver isso, mas aconteceu", declarou.

Os agradecimentos do republicano foram estendidos a autoridades israelenses e estadunidenses, como o secretário Marco Rubio - que também participa das negociações com o Brasil -, a quem chamou de "o maior secretário de Estado de todos os tempos".

"Encerramos oito guerras", diz Trump

Trump reafirmou que encerrou com "oito guerras em oito meses" como presidente. Em seguida, criticou seus antecessores no cargo.

"Isso que estamos fazendo agora poderia ter acontecido há muito tempo, mas estávamos estrangulados pelos governos de Barack Obama e Joe Biden. Havia um ódio contra Israel", pontuou, em referência ao acordo nuclear firmado com o Irã em 2015.

Ele, então, passou a falar do acordo nuclear que propôs para o Irã. "Isso não é sinal de fraqueza, nós estamos prontos quando vocês estiverem, e vai ser a melhor decisão que o Irã já tomou", declarou.

O mandatário estadunidense encerrou o discurso com mais um agradecimento a Israel. " Eu amo Israel, estou com vocês até o fim. Vocês serão melhores, maiores, mais fortes, e mais amados do que nunca".





Após o discurso, Trump vai para o Egito, onde se reunirá com outros 20 líderes mundiais para tratar sobre o fim do conflito na Faixa de Gaza.