Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas/Reprodução Multidões se concentram na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, aguardando a chegada dos reféns de Gaza nas primeiras horas da manhã





Os primeiros sete reféns foram libertos pelo Hamas no norte da Faixa de Gaza, às 02h desta segunda-feira (13), no horário local (08h em Brasília), após acordo de cessar-fogo entre o grupo e Israel. Os territórios estavam em guerra por 738 dias. As informações são do The Times of Israel.

Eles são identificados como Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. As famílias dos sete foram notificadas, enquanto outros 13 reféns devem ser libertos ainda nesta manhã em diferentes áreas do território.



Por volta das 10h (04h, no horário de Brasília), um comboio da Cruz Vermelha segue para um ponto de transferência no sul da Faixa de Gaza para recolher mais reféns do Hamas, informou o exército israelense.

No total, vinte reféns vivos são esperados para chegar ao território israelense nesta segunda-feira, vindos de três localidades na Faixa de Gaza: Cidade de Gaza, região central e Khan Yunis, no sul.

O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos chegou a transmitir ao vivo uma multidão reunida na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, enquanto aguardavam a chegada dos reféns de Gaza, durante a madrugada.





O processo de entrega dos reféns aconteceu primeiro com a entrega à Cruz Vermelha Internacional, no norte da Faixa de Gaza. Os demais 13 reféns vivos restantes serão libertos às 10h, no horário local (04h em Brasília). A informação foi confirmada por uma autoridade de defesa israelense, que alertou para possíveis atrasos no processo.

Identidade dos reféns

A ala militar do Hamas divulgou nesta segunda-feira (13) uma lista com os nomes de 20 reféns vivos que devem ser libertos hoje, como parte do acordo de cessar-fogo mediado por Israel e pelo Egito.

The Times of Israel/Reprodução Hamas publica lista de 20 reféns vivos que serão libertados nesta segunda-feira (13)





A relação inclui Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio e Omri Miran.

A lista divulgada corresponde aos mesmos nomes já repassados anteriormente a Israel durante as negociações. Não estão incluídos neste grupo o soldado israelense Tamir Nimrodi e o cidadão nepalês Bipin Joshi.





Após serem recebidos pela Cruz Vermelha, os reféns passarão para a custódia das forças especiais israelenses, seguiram para o acampamento Re'im e, posteriormente, serão levados aos hospitais Shiba, Ichalov e Beilinson.

Reféns em estado crítico devem ser transportados de helicóptero para o Centro Médico Soroka ou para o Centro Médico Barzilai.

A liberação de reféns falecidos também deve acontecer nesta segunda-feira, embora o número exato ainda não tenha sido divulgado, e o processo de identificação de corpos deve se estender por vários dias.

Entrega de reféns palestinos

Todos os 1.966 prisioneiros palestinos que serão libertos de prisões israelenses já embarcaram em ônibus, segundo uma autoridade envolvida na operação. Centenas de moradores se reuniram em Gaza para receber os detidos, muitos dos quais estavam presos desde os primeiros meses da guerra.

Entre os libertados estão 250 condenados por terrorismo, que deixarão a prisão de Ofer, na Cisjordânia, apenas após a entrega dos reféns restantes pelo Hamas.

Outros 1.718 prisioneiros de Gaza, detidos durante o conflito, foram transferidos da prisão de Ketziot, no sul de Israel, e serão levados ao Hospital Nasser, na região sul da Faixa de Gaza.

Equipes do Crescente Vermelho Palestino também participaram da operação, auxiliando na transferência de um prisioneiro doente.



*Reportagem em atualização.