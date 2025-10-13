Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump.

Após sua breve passagem por Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou no Egito na manhã desta segunda-feira (13), onde participará de uma cúpula com outros 30 líderes mundiais sobre o tratado de paz em Gaza. A informação é do jornal Times of Israel.

Mais cedo, Trump foi ovacionado ao chegar em Jerusalém afirmando que a guerra em Gaza acabou. O norte-americano discursou no Parlamento israelense, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com quem trocou vários elogios.

Veja o discurso: "É o início de uma era de fé e esperança", diz Trump em Israel



"Não é apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. O início de uma era de fé e esperança", disse o presidente dos EUA. "Eu amo Israel, estou com vocês até o fim. Vocês serão melhores, maiores, mais fortes, e mais amados do que nunca", concluiu.

A visita do presidente norte-americano ocorre após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, oficializado na última sexta-feira (10), que previa, entre outras etapas, a libertação de 20 reféns israelenses neste domingo (13).

Netanyahu não irá ao Egito

O encontro acontecerá na cidade de Sharm el-Sheikh, localizada na península de Sinai. De acordo com as autoridades egípcias, a reunião contará com a presença do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Entre os outros convidados, estão o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.

Netanyahu foi convidado por Trump para participar da cúpula, mas rejeitou. De acordo com um comunicado publicado por seu escritório, a recusa acontece devido à proximidade do feriado de Simchat Torá, o último dia do período festivo judaico de Sucot, que começa no entardecer de hoje.





"O presidente americano Trump convidou o primeiro-ministro Netanyahu a participar de uma conferência que será realizada hoje no Egito", diz a nota, acrescentando que Netanyahu "agradeceu o convite, mas indicou que não poderia comparecer devido à proximidade do feriado".