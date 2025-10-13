x Colisão entre trens deixa 66 feridos na Eslováquia

Dois trens colidiram no leste da Eslováquia nesta segunda-feira (13), descarrilando uma locomotiva e um vagão e deixando pelo menos 66 pessoas feridas, segundo informaram os serviços de emergência e a polícia. As informações são do Indian Express.





Imagens divulgadas pela polícia nas redes sociais mostraram destroços retorcidos, com uma locomotiva e um vagão fora dos trilhos, tombados na encosta de uma colina, enquanto paramédicos prestavam socorro aos feridos nas proximidades.

O serviço de resgate da Eslováquia informou que enviou dois helicópteros e várias ambulâncias ao local. A emissora TA3 relatou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e que hospitais da região estavam ativando planos de atendimento a traumas.

Não há, até o momento, relatos de mortes. De acordo com a polícia, havia cerca de 80 passageiros nos trens.

A companhia ferroviária eslovaca informou que os trens colidiram em um ponto onde os trilhos se cruzam e convergem em uma linha única. A causa do acidente está sendo investigada.

Os serviços médicos de emergência informaram que 16 pessoas sofreram ferimentos moderados ou graves e pelo menos 50 tiveram ferimentos leves.

O vídeo divulgado pela polícia no Facebook mostrou novamente os destroços e os vagões fora dos trilhos após o acidente, que ocorreu pouco depois das 10h da manhã (8h GMT).

“Havia cerca de 80 passageiros a bordo” , reiterou a polícia.





“Neste momento, a prioridade é o resgate e a evacuação de nossos passageiros e funcionários” , disse a Slovak Railways em comunicado.

O acidente ocorreu em frente a um túnel próximo à vila de Jablonov nad Turnou, a cerca de 55 quilômetros a oeste da cidade de Košice, principal centro urbano da região leste do país.