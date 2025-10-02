Reprodução/X Aviões colidem em pista de rolamento nos EUA

Dois aviões da companhia aérea Delta Airlines colidiram na pista do Aeroporto de LaGuardia, em Nova York (EUA), na noite de quarta-feira (1º), por volta das 22h. Segundo a empresa e autoridades locais, o impacto aconteceu quando uma aeronave que se preparava para decolar tocou o fuselagem de outro avião que havia acabado de pousar.



O avião que partiria para Roanoke, no estado da Virgínia, transportava 32 pessoas. Já a aeronave que havia chegado de Charlotte, na Carolina do Norte, levava 61 passageiros. O choque provocou danos no nariz e no para-brisa de um dos aviões e arrancou parte da asa do outro.



De acordo com o áudio das comunicações com a torre de controle, um dos pilotos relatou que a “asa direita atingiu o nariz e o cockpit” da outra aeronave. Apesar dos danos visíveis, nenhum passageiro ficou ferido. Uma comissária de bordo teve ferimentos leves e foi levada ao hospital.



Imagens feitas por passageiros mostram o interior danificado de uma das cabines e equipes de emergência se deslocando até o local logo após a colisão.



Ainda não se sabe o que causou o acidente. A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey informou que investiga o caso em conjunto com a Administração Federal de Aviação (FAA).



O incidente ocorreu nas primeiras 24 horas após o início da paralisação parcial do governo dos EUA, que tem afetado serviços federais e pode ter impacto sobre o funcionamento de aeroportos e controladores de voo.