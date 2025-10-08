Reprodução Ataque aconteceu em festival tradicional do país

Pelo menos 40 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas após um parapente motorizado lançar bombas sobre uma multidão em Mianmar, durante um festival religioso. Segundo a BBC News, o ataque foi feito pelas forças armadas do país, na noite de segunda-feira (06).

O ataque ocorreu durante um feriado nacional, quando cerca de cem pessoas participavam de um protesto pacífico contra o regime militar. Há crianças entre as vítimas.

Guerra civil

Desde 2021, Mianmar vive uma guerra civil que já deixou milhares de mortos e milhões de deslocados. Nos últimos meses, o Exército tem retomado posições que havia perdido com uma ofensiva marcada por bombardeios aéreos e ataques de alta letalidade, segundo apuração da BBC.

A região de Sagaing, onde aconteceu o ataque, é um dos principais redutos da resistência armada. Parte do território está sob domínio das Forças de Defesa do Povo (PDF), milícias formadas para combater os militares.

Um integrante local da PDF disse à BBC que havia recebido alertas sobre uma possível ofensiva aérea e tentou encerrar o evento antes da chegada das aeronaves improvisadas. “Tudo aconteceu em sete minutos”, relatou. Ele ficou ferido na perna, mas afirmou que muitas pessoas próximas morreram na explosão.

Ataque à bomba

Moradores relataram à emissora que “crianças foram completamente despedaçadas” durante o ataque, e que foi preciso "recolher partes dos corpos” no dia seguinte.

Em comunicado divulgado na terça-feira (7), a Anistia Internacional, organização global contra violação de direitos humanos, classificou o uso de parapentes motorizados em ataques contra civis como parte de uma “tendência alarmante”.





Apesar das sanções internacionais que dificultam a compra de armamentos, analistas afirmam que o regime vem obtendo tecnologia militar e drones avançados de países como China e Rússia, o que tem lhe garantido vantagem na guerra civil.

O evento atacado havia sido organizado como uma vigília pacífica contra o alistamento militar obrigatório e as eleições nacionais marcadas para dezembro, além de exigir a libertação de presos políticos.