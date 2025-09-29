Reprodução/PRF Operação em Aparecida (SP) vai reforçar o efetivo na região com policiais de diversos estados do país

A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025 foi aberta oficialmente, nesta segunda-feira (29), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de garantir mais segurança a romeiros que visitam o município de Aparecida (SP) nas primeiras semanas de outubro, que marcam as festividades do dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12.

Todos os anos, neste período, rodovia Presidente Dutra (BR-116) recebe uma grande quantidade de pessoas que realizam a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, resultando em aumento considerável no fluxo de pedestres, ciclistas e veículos em toda a região do Vale do Paraíba.



Em 2024, no mesmo período, foram contabilizados mais de 37 mil romeiros que seguiram a pé até à Basílica neste período, segundo a PRF.



De acordo com dados do Santuário Nacionalem 2024, no total, foram mais de 9 milhões de visitantes no ano, o que representou um aumento de 2,4% em relação a 2023, quando ocorreram 8.8 milhões de peregrinos.



Somente em 12 de outubro de 2024, um total de 139 mil pessoas estiveram no Santuário. Entre o início da novena, em 3 de outubro, e o dia 12, foram contabilizados mais de 320 mil devotos.



O número elevado de devotos circulando pela cidade motivou, recentemente, a proposta de criação de uma taxa de turismo sustentável que arrecadaria recursos que seriam investidos no atendimento dos turistas.



O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina e o segundo do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano.



Saiba mais: Onde fica Aparecida e como chegar ao Santuário Nacional

Reforço do efetivo

De acordo com a PRF, a operação vai reforçar o efetivo na região com policiais de diversos estados do país, realizando trabalhos de fiscalização, especialmente com radares, para coibir o excesso de velocidade.



Também serão empregadas, ações de combate à criminalidade e educação para o trânsito, com comandos educativos que serão realizados ao longo da rodovia para orientar o cidadão a adotar condutas mais conscientes em busca da redução da violência no trânsito.



Além das viaturas quatro rodas e motocicletas posicionadas em pontos estratégicos da rodovia, a PRF também contará com bases móveis ao longo da Via Dutra para prestar apoio e auxiliar os romeiros.



Canal de whastApp da PRF



Uma novidade deste ano para a operação é o lançamento do canal oficial de whastApp da PRF em São Paulo.

Nele, segundo os policiais, serão lançadas em tempo real informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pelo Dutra durante este mês.



Para acessar o canal, basta clicar o link já disponibilizado pela PRF.

Atenção redobrada

A PRF orienta os romeiros a adotarem medidas para que a peregrinação a pé até Aparecida seja tranquila e segura.

É importante atenção redobrada, principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras.



O romeiro deve permanecer nos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.



A PRF orienta o uso de roupas claras e coletes refletivos; quando em grupos, andar em fila indiana; transitar no sentido oposto ao dos veículos; evitar o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada, e evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia.







Também é fundamental fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada; usar proteção solar, hidratar-se bem e, em caso de emergência, ligar para 191.



Da mesma forma, a PRF reforça s orientações aos motoristas que trafegam pelas rodovias neste período.



"A atenção deve ser redobrada, especialmente em trechos onde há grande circulação de pessoas caminhando. O respeito aos limites de velocidade, a condução responsável e a empatia com os que seguem a pé são atitudes que salvam vidas", enfatiza a PRF, em comunicado.



