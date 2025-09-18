FreePik Rússia é acusada de usar armas nazistas na guerra da Ucrânia

A Rússia estaria recorrendo a armamentos da era nazista, incluindo detonadores de 1934 com suásticas, em sua ofensiva contra a Ucrânia. A denúncia foi feita pela unidade ucraniana “Tur”, que atua diretamente na linha de frente do conflito. As informações são do Ny Post.





Segundo o jornal britânico The Sun, os russos estariam saqueando museus e reutilizando equipamentos antigos devido à escassez de munições. Em uma publicação no Telegram, a unidade “Tur” informou ter localizado os detonadores nazistas em um depósito de munição russo. As peças traziam a suástica e o símbolo do Reichsadler.

“Armas nazistas ainda estão sendo usadas para matar pessoas”, escreveu a tropa ucraniana, acusando Moscou de pregar o discurso de combater o fascismo enquanto age, na prática, como um “estado fascista”.

A descoberta remete ao pacto comercial firmado entre a União Soviética e a Alemanha nazista em 1939, ampliado no ano seguinte, que incluiu a entrega de equipamentos militares e detonadores à URSS. A suspeita é de que esse arsenal tenha permanecido armazenado por décadas até ser reativado na atual guerra, iniciada em 2022.

O major Oleh Shyriaiev, comandante do 225º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, afirmou ao New York Post que a Rússia enfrenta sérias dificuldades logísticas após quase quatro anos de combate. Segundo ele, já foi possível observar o uso de rifles Mosin-Nagant, desenvolvidos no fim do século 19 e populares entre os soviéticos.





Relatórios recentes também indicam que Moscou tem retirado tanques T-62 da reserva, além de adaptar canhões navais da Segunda Guerra em reboques improvisados. Keith Kellogg, enviado especial da presidência dos EUA, declarou em Kiev que até veículos de museu vêm sendo reativados.

O cenário se agrava com a falta de combatentes. De acordo com o The Sun, prisioneiros, inclusive mulheres, têm sido enviados ao front com a promessa de perdão após seis meses de serviço. Há ainda relatos de que a Coreia do Norte fornece munições e utiliza armamentos antigos em apoio à Rússia.