Reprodução/The Independent Veículo atingiu multidão do lado de fora da sinagoga, em Manchester

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em um ataque do lado de fora de uma sinagoga na cidade de Manchester, na Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (02). Segundo a polícia local, um homem teria avançado com um carro contra fiéis e depois atacado com uma faca. O suspeito foi baleado por agentes de segurança, informou o The Independent.

O caso ocorreu na Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park (Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue), no bairro de Crumpsall, durante o Yom Kippur, a data mais sagrada do calendário judaico, quando dezenas de pessoas se reuniam no local.

Relatos do ataque começaram por volta das 9h30 do horário local (5h30 no Brasil), afirmando que um veículo teria sido jogado contra pessoas e um homem tinha sido esfaqueado.

Repercurssões

O prefeito de Manchester, Andy Burnham, classificou o episódio como um “incidente grave” e pediu que a população evitasse a região. Em entrevista à BBC, ele afirmou que o perigo imediato já foi controlado e destacou a ação rápida da polícia e da equipe de segurança da sinagoga.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou estar “chocado” com o ocorrido. “O fato de ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível” , publicou na rede social X.





Nesta quinta (02), os judeus celebram o Yom Kippur, o "Dia do Perdão" ou “Dia da Expiação”, considerada a data mais importante do calendário judaico. Embora nem todos os judeus pratiquem todos os rituais da data, ela é considerada o único feriado em que muitos judeus não praticantes vão à sinagoga.