Reprodução/Japan Meteorological Agency Registro do terremoto no Japão

Um terremoto de magnitude 6 atingiu perto da costa leste de Honshu, no Japão, neste sábado (04), segundo informações do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km, considerado raso, segundo o instituto da Alemanha. A Agência Meteorológica do Japão confirmou o terremoto, registrando a magnitude 5,7 às 12h21, no horário de Brasília.

Ainda não há informações de feridos ou danos nas regiões próximas ao epicentro.





Honshu é a maior ilha do Japão, onde se encontram as principais cidades, como Tóquio, Kyoto e Osaka.

*Reportagem em atualização