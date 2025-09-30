Cebu People's Action Center/Reprodução Rua danificada em Bogo City, nas Filipinas, após um terremoto de magnitude 6,9

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu Bogo e outras províncias próximas em Cebu, nas Filipinas, na noite de terça-feira (30), deixando pelo menos 26 mortos e 147 feridos, segundo o Conselho Nacional de Redução de Risco e Gestão de Desastres (NDRRMC).

O tremor foi registrado a 05 km de profundidade e teve epicentro a 21 km ao nordeste de Bogo City.

As autoridades ainda verificam o número exato de vítimas e os danos causados, registrados no Centro das Visayas.

Em resposta, as aulas foram suspensas em 46 municípios e quatro cidades interromperam atividades de trabalho em suas áreas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de famílias afetadas.

Phivolcs graphics/Reprodução Terremoto de magnitude 6,9 é registrado próximo a Cebu, nas Filipinas





Resposta do governo

O presidente Ferdinand R. Marcos Jr. orientou agências governamentais a mobilizarem ajuda imediata às comunidades atingidas.

O Centro Regional de Operações de Redução de Risco do Centro das Visayas elevou o alerta para “ vermelho ” e ativou um centro de operações de emergência virtual para monitoramento e coordenação com governos locais.

A governadora de Cebu, Pamela Baricuatro, enviou equipes médicas e de ajuda humanitária a Bogo e mantém contato contínuo com províncias vizinhas para reforço de pessoal e distribuição de mantimentos e kits de higiene.

A Polícia Nacional das Filipinas também mobilizou equipes para apoiar os moradores afetados e proteger infraestrutura essencial.

O Departamento de Saúde enviou equipes emergenciais a Bogo e outras áreas atingidas, coordenando ações com o Escritório de Defesa Civil.





O Departamento de Bem-Estar Social e Desenvolvimento (DSWD) disponibilizou mais de 41 milhões de pesos (aproximadamente R$ 3,7 milhões, na cotação atual), incluindo 52.899 pacotes de alimentos familiares e 12.319 itens não alimentares.

O secretário Rex Gatchalian informou que a agência possui 379 milhões de pesos (cerca de R$ 34,5 milhões) em fundos de contingência e 2,4 milhões de caixas de alimentos pré-posicionadas no país, prontas para distribuição.

O Departamento de Orçamento e Gestão (DBM) orientou seus escritórios regionais a coordenarem com a Defesa Civil a identificação de áreas que necessitam de assistência financeira adicional, podendo solicitar reposição de fundos de resposta rápida quando os recursos caírem a 50%.