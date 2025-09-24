Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ)/Reprodução Terremoto de magnitude 6,4 atinge noroeste da Venezuela

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o noroeste da Venezuela na noite desta quarta-feira (24), segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O epicentro foi registrado próximo à comunidade de Mene Grande, no estado de Zulia, a cerca de 600 quilômetros da capital, Caracas, em uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros.

O tremor também foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente mediu magnitudes de 6,1 e 6,2 em análises preliminares.

O abalo foi percebido em diversas cidades, incluindo a capital, mas até o momento não há registros de feridos ou danos materiais. O governo venezuelano ainda não divulgou informações oficiais sobre a ocorrência.





Epicentro em área petrolífera

Mene Grande é uma cidade ligada à exploração de petróleo, localizada em uma região pouco populosa do estado de Zulia.

O país concentra as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estimadas em cerca de 303 bilhões de barris entre 2023 e 2024, superando Arábia Saudita, Irã e Canadá.