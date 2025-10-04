Reprodução/X Esboço de possível moeda com rosto de Trump foi compartilhado nas redes sociais

Um retrato do presidente Donald Trump pode ser exibido em uma moeda comemorativa de US$ 1 emitida pela Casa da Moeda dos Estados Unidos em homenagem ao 250º aniversário do país em 2026. O Tesouro Nacional dos EUA confirmou os primeiros rascunhos das imagens.

O Departamento americano anunciou na quinta-feira (03) que estuda lançar a nova moeda com a imagem de Trump retratado com o punho erguido, gesto que se tornou símbolo após ele ser atingido por um tiro durante um comício na Pensilvânia, em julho de 2024.

Publicada em rede social

A informação foi divulgada inicialmente pela Fox News e confirmada pelo secretário do Tesouro americano, Brandon Beach, antes de ser replicada pela Casa Branca nas redes sociais.

As postagens incluíam uma imagem conceitual da moeda prateada, mostrando Trump de um lado e, do outro, olhando para o alto com o punho cerrado.

“Não há fake news aqui. Estes primeiros rascunhos em homenagem aos 250 anos da América e ao @POTUS são reais” , escreveu Beach na rede social X (antigo Twitter). “Espero poder divulgar mais detalhes em breve, assim que o bloqueio do governo for resolvido" , continuou.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025





O que diz a lei do país?

Ainda não está claro se o desenho da moeda será cunhado, já que é contra a lei dos EUA exibir a imagem de um presidente em exercício ou de um ex-presidente vivo.





De acordo com o Banco da Reserva Federal de São Francisco, em artigo publicado em 2016, “nenhuma pessoa viva pode aparecer em moedas ou cédulas dos EUA”. A tradição, criada para evitar associações com monarquias, foi transformada em lei pelo Ato do Congresso de 1866.

O Tesouro não esclareceu se existem exceções legais para moedas comemorativas, como a proposta envolvendo Trump. O texto da lei também proíbe que qualquer “retrato de uma pessoa viva, ou busto de qualquer indivíduo, vivo ou morto, seja incluído no verso das moedas especificadas”.