Reprodução A conta oficial de Trump havia sido suspensa em 12 de janeiro de 2021

O YouTube concordou em pagar R$ 130.440.430,89 (US$ 24,5 milhões) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar o processo judicial aberto em 2021, após a suspensão de sua conta na plataforma.

O acordo foi registrado nesta segunda-feira (29) no Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia, sem admissão de culpa por parte da empresa controladora, a Alphabet.

A conta oficial de Trump havia sido suspensa em janeiro de 2021, dias depois da invasão ao Capitólio por seus apoiadores. A plataforma alegou que publicações do então presidente violavam políticas contra incitação à violência, especialmente conteúdos relacionados à eleição de 2020.

Veja mais: Trump diz que combinou encontro com Lula na próxima semana



A medida impediu novos uploads e a monetização, mas preservou o acervo anterior. A suspensão foi mantida até março de 2023, quando o YouTube restabeleceu a conta com o argumento de que eleitores deveriam ter acesso igualitário a candidatos durante as eleições.

Em julho de 2021, Trump processou o YouTube, a Alphabet, o Google e o CEO Sundar Pichai, além de Meta e Twitter. A ação, apresentada no Tribunal Federal da Flórida, alegava censura política e violação da Primeira Emenda.

O processo incluía também a American Conservative Union, a autora Naomi Wolf e outros demandantes. Os advogados do YouTube sustentaram que empresas privadas têm direito de moderar conteúdos sem ingerência estatal.

Como será dividido o recurso

Casa Branca/Reprodução Trump e Google fizeram acordo





Pelos termos do acordo, R$ 117.130.182,84 (US$ 22 milhões) serão destinados por Trump ao Trust for the National Mall, entidade responsável pela preservação da área histórica em Washington, para financiar parte da construção de um salão de baile de R$ 1.064.819.844,00 (US$ 200 milhões) na Casa Branca.

Outros R$ 13.310.248,05 (US$ 2,5 milhões) serão divididos entre os co-demandantes, incluindo honorários advocatícios. O YouTube não se comprometeu a alterar suas políticas de moderação.

O caso se soma a outros entendimentos de Trump com empresas de tecnologia neste ano. Em janeiro, a Meta pagou R$ 133.102.480,50 (US$ 25 milhões) em acordo por suspensões no Facebook e no Instagram.

Em fevereiro, o X, antigo Twitter, fechou pagamento de R$ 53.240.992,20 (US$ 10 milhões) após reintegração da conta. Somados, os valores recebidos por Trump em disputas com gigantes de mídia e tecnologia ultrapassam R$ 479.168.929,80 (US$ 90 milhões).