Reprodução/ Youtube - Casa Branca Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o Comando Espacial dos EUA ficará localizado no Alabama, revertendo a decisão do antecessor Joe Biden de mantê-lo em sua sede temporária no Colorado.

Trump afirmou que a sede do Comando Espacial dos EUA será transferida para a cidade de Huntsville, conhecida como Cidade dos Foguetes. Ele ainda disse que houve muita concorrência até que a decisão fosse tomada.

Segundo agências internacionais, Alabama e Colorado disputam há anos a sede do Comando Espacial, devido ao impacto econômico que a instalação representa. A escolha também é vista como uma espécie de troféu político, com representantes de ambos os estados defendendo que são a melhor opção.

Em 2021, a Força Aérea havia indicado o Arsenal Redstone, em Huntsville, como favorito após avaliar seis estados com base em infraestrutura, apoio comunitário e custos.

No entanto, em 2023, o então presidente Joe Biden determinou que o comando permaneceria em Colorado Springs, onde funcionava provisoriamente, argumentando que a mudança poderia comprometer a prontidão militar.

Uma análise do inspetor-geral do Departamento de Defesa não esclareceu por que o Colorado foi mantido em vez do Alabama. Trump, que conta com forte base de apoio no Alabama, sempre defendeu a transferência do comando para o estado.







A saúde de Donald Trump

O anúncio também marcou a primeira aparição oficial de Donald Trump após uma semana. Durante a coletiva, um repórter questionou o presidente republicano sobre os rumores que circulavam nas redes sociais nos últimos dias, sugerindo um agravamento de seu estado de saúde.

Trump disse desconhecer as especulações e afirmou não passarem de fake news.

“Semana passada fiz várias conferências, todas bem sucedidas. Todas foram muito bem, assim como esta. Então eu não fiz nada por dois dias e eles dizem que deveria ter algo de errado comigo. Biden não faria algo por meses e ninguém diria que teria algo de errado”, afirmou.

E complementou dizendo: “Eu estava muito ativo durante o fim de semana. É fake news, é por isso que a imprensa tem pouca credibilidade” .

Em julho foi confirmada a informação sobre Trump sofrer de insuficiência venal crônica ( IVC), um problema vascular. No último mês, o presidente norte-americano de 79 anos, foi visto com um leve inchaço nas pernas e hematomas na mão.