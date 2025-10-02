Aeroporto de Munique/Reprodução Avião no aeroporto de Munique, na Alemanha

Cerca de 20 voos foram cancelados no aeroporto de Munique, na Alemanha, na noite desta quinta-feira (02) após relatos de drones próximos ao local, informou a Polícia Federal da Alemanha. As informações são do jornal Spiegel.

Testemunhas relataram a presença dos objetos voadores e, posteriormente, houve avistamentos sobre o próprio aeroporto. Não estava claro se tratava de um ou vários drones.

As pistas de decolagem e aterrissagem foram temporariamente bloqueadas, enquanto equipes da polícia estadual e federal monitoravam a área e buscavam os drones e possíveis suspeitos, sem sucesso. Um helicóptero policial também foi mobilizado.

Incidentes recentes



O episódio acontece após uma série de avistamentos de drones no norte da Alemanha, em Schleswig-Holstein, onde autoridades suspeitam que os objetos sobrevoaram instalações estratégicas para mapeamento, incluindo uma usina, o hospital universitário de Kiel e o prédio do governo estadual.

Um memorando interno apontou que os drones voavam em trajetórias paralelas, possivelmente para medir com precisão as estruturas em solo, e investigações foram iniciadas por suspeita de espionagem.





Recentemente, avistamentos semelhantes ocorreram com fechamento temporário de aeroportos na Dinamarca e na Noruega, e autoridades não descartam ligação com a Rússia.