Reprodução/Estratégia Vestibulares Unicamp.

A Comvest (Comissão Permanente para Vestibulares da Unicamp) abriu, nesta quarta feira (1), as inscrições para o processo seletivo Enem-Unicamp 2026, que oferece 425 vagas em cursos de graduação.

Leia mais notícias sobre educação: Vestibular UERJ 2026: inscrições terminam na sexta-feira (3)

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Comvest até o dia 20 de outubro. A taxa de inscrição é R$ 45, com pagamento até o dia 21 de outubro. Candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2026 com isenção da taxa estão isentos para o processo Enem-Unicamp.

Os candidatos poderão escolher até duas opções de curso e a seleção vai considerar apenas a nota do Enem 2025.

As vagas são destinadas a quatro segmentos de inscrição:

Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública;

Pessoas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas;

Candidatos optantes por cotas para Pessoa com Deficiência (PCDs);

Pessoas trans, travestis ou não binárias.

Serão realizadas até 5 chamadas para matrícula on-line. As datas do calendário de matrícula irão coincidir com as datas das chamadas do Vestibular Unicamp 2026, cuja primeira convocação será no dia 26 de janeiro de 2026, para matrícula on-line nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026.

De acordo com a Comvest, interessados poderão se inscrever simultaneamente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp para 2026. Confira as opções:

Vestibular Unicamp;

Enem-Unicamp;

Vestibular Indígena;

Vagas Olímpicas;

Provão Paulista.

No período das chamadas, caso o candidato seja selecionado para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, tanto pelo Vestibular 2026 quanto pelo Enem-Unicamp, a vaga considerada válida será a obtida pelo vestibular. Já se o candidato for convocado para matrícula em cursos diferentes nos dois processos, deverá optar por um dos dois no momento da matrícula.





Ao efetivar a matrícula em um dos sistemas, o candidato será excluído automaticamente das listas de classificação dos demais processos. Além disso, se o candidato deixar de efetuar sua matrícula em um curso para o qual foi convocado, terá seu nome excluído das chamadas em outros sistemas.