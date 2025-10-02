Lightscape/Unsplash No total, nove adegas foram fechadas em SP por suspeita de bebidas com metanol

Três adegas foram interditadas nesta quinta-feira (02) em São Paulo por suspeita de venda de bebidas adulteradas com metanol.

As ações ocorreram em Osasco e em M’Boi Mirim, na Zona Sul da capital, durante a força-tarefa do Governo de São Paulo que responde a casos de intoxicação registrados no estado.

Em Osasco, duas adegas foram interditadas totalmente. Já em M’Boi Mirim, a Vigilância Sanitária encontrou produtos vencidos, carnes sem controle de temperatura, bebidas sem origem comprovada e más condições de higiene, com presença de baratas e roedores.

Foram lacradas 5.585 garrafas de destilados e apreendidas seis caixas de vodka, um total de 57 garrafas, de um lote da mesma distribuidora já interditada em Barueri.

Com os novos fechamentos, chega a nove o total de estabelecimentos paralisados desde o início da semana.

As fiscalizações já atingiram os bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim, além de municípios como São Bernardo do Campo e Barueri.

“ O segmento de alimentos e bebidas já é fiscalizado há muito tempo, mas essas ações foram intensificadas por conta desses casos graves que estão tendo de internação hospitalar em UPAs, hospitais, e pessoas apresentando sequelas como cegueira ou vindo a óbito ”, disse Manoel Bernardes de Lara Júnior, diretor do Centro de Vigilância Sanitária.

LEIA TAMBÉM: Brasil soma 59 notificações de intoxicação por metanol.

Casos em investigação

Na Zona Leste, em Cidade Líder, uma distribuidora de bebidas teve 211 produtos lacrados para análise e foi autuada.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo já registra 11 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo um deles fatal, de um morador da capital. Outros 41 casos seguem em investigação até esta quinta-feira (02).

As ações envolvem as secretarias estaduais da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, que realizam fiscalizações em bares, adegas e distribuidoras.





Risco à saúde

A Secretaria de Saúde do estado alerta que o metanol, presente em bebidas adulteradas e clandestinas, pode causar cegueira permanente e até a morte. Os sintomas incluem dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.

O atendimento médico imediato é essencial, principalmente se realizado até seis horas após o início dos sintomas.

O estado conta com laboratórios em Campinas, Botucatu e Ribeirão Preto, capazes de emitir resultados de exames em até uma hora.