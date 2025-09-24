Aeroporto de Aalborg/Reprodução Suspensão de voos afetou ao menos quatro companhias: Scandinavian Airlines (SAS), Norwegian e KLM

O aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi fechado na noite de quarta-feira (24) após a presença de drones em seu espaço aéreo, segundo a polícia local. O mesmo caso ocorreu há dois dias em Copenhague, capital do país.

A suspensão das operações, que começou por volta das 21h44, no horário local (16h44, no horário de Brasília), afetou ao menos quatro voos das companhias Scandinavian Airlines (SAS), Norwegian e KLM. Três aeronaves foram desviadas para outros aeroportos.

As autoridades informaram que mais de um drone foi visto sobrevoando a área, todos com luzes acesas. “ Drones foram observados próximos ao aeroporto de Aalborg e o espaço aéreo está fechado. A polícia está presente e investigando mais detalhadamente ”, declarou a corporação nas redes sociais.

A investigação ainda não determinou quem controla os equipamentos nem o objetivo da ação.

RELEMBRE: Drones fecham principal aeroporto da Dinamarca por horas.

Caso semelhante a Copenhague e Oslo

Segundo a polícia da região de Jutlândia do Norte, o sobrevoo segue padrão semelhante ao registrado dois dias antes em Copenhague, quando a capital dinamarquesa precisou interromper os voos por quatro horas devido a drones.

Na ocasião, a primeira-ministra Mette Frederiksen classificou o episódio como “o ataque mais grave já registrado contra a infraestrutura crítica dinamarquesa ”, que levou ao cancelamento de cerca de 100 voos e atingiu dezenas de milhares de passageiros.

No mesmo período, autoridades norueguesas suspenderam o tráfego aéreo por três horas no aeroporto de Oslo, após um drone ser identificado.

A ministra das Relações Exteriores da Noruega afirmou que as investigações sobre os casos em Copenhague e Oslo ainda não estabeleceram conexão entre eles, mas os dois países mantêm contato próximo.





Aeroporto usado também por militares

Além de atender passageiros civis, o aeroporto de Aalborg é utilizado pelas Forças Armadas da Dinamarca, o que amplia a preocupação das autoridades.

A Eurocontrol, agência responsável pelo controle de tráfego aéreo europeu, determinou que chegadas e partidas no local permanecessem suspensas até as 06h de quinta-feira (25), horário local (01h, no horário de Brasília).

A polícia assegurou que não há risco para os passageiros ou moradores da região e segue em busca de informações sobre a origem e o responsável pelos drones.