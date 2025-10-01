Reprodução Cruzeiro Serenade of the Seas, da Royal Caribbean

Um surto de norovírus foi registrado a bordo do cruzeiro Serenade of the Seas, da Royal Caribbean, durante uma viagem de 13 dias entre San Diego e Miami. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, 71 passageiros e um tripulante apresentaram sintomas de diarreia e vômito ao longo do percurso.

O navio partiu de San Diego em 19 de setembro e tem chegada prevista ao porto de Miami nesta quinta-feira (02). A ocorrência foi comunicada no domingo (28) ao Programa de Saneamento de Embarcações, que monitora surtos de doenças gastrointestinais em cruzeiros. Ao todo, a embarcação tem a bordo 1.874 passageiros e 883 tripulantes.

Surto viral

O norovírus é uma doença gastrointestinal que se espalha facilmente pelo contato com pessoas doentes ou alimentos e superfícies contaminados. Os sintomas mais recorrentes são diarreia, dor abdominal ao evacuar, náusea, vômito e febre, geralmente entre 12 e 48 horas após a exposição.

Em resposta ao surto no Royal Caribbean, a tripulação intensificou os protocolos de limpeza e desinfecção, isolou os passageiros e tripulantes doentes, e coletou amostras biológicas para análise laboratorial, informou o CDC.

Em nota obtida pela NBC News, a companhia de cruzeiros afirmou que a “saúde e segurança dos hóspedes, da tripulação e das comunidades visitadas são prioridade” e destacou que já adota procedimentos de higienização que superam as diretrizes de saúde pública.

Outros surtos de norovírus

Segundo o CDC, já foram registrados 19 surtos gastrointestinais em cruzeiros neste ano, sendo 14 deles causados pelo norovírus. O órgão reforça que doenças desse tipo se espalham rapidamente em ambientes fechados ou isolados, como navios de cruzeiro.

Os navios de cruzeiro são obrigados a relatar casos de doenças gastrointestinais ao CDC, e a agência notifica o público sobre surtos se eles atenderem a certos critérios, como no caso do cruzeiro ter mais de 100 passageiros e 3% ou mais estarem doentes.







No Brasil, um surto da doença aconteceu em agosto de 2021, no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde estadual da época, cerca de duas mil pessoas foram contaminadas, muito provavelmente em transmissões associadas à ingestão de água.

As principais recomendações para evitar o vírus são a higiene constante das mãos, beber água de origem tratada e evitar contato com pessoas doentes.