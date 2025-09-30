Zetong Li/Unsplash Três estabelecimentos tiveram atividades suspensas

Dois bares da capital paulista, nos bairros dos Jardins e da Mooca, e um em São Bernardo do Campo, foram interditados nesta terça-feira (30) após registros de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas.

O fechamento dos estabelecimentos foi realizado pela Vigilância Sanitária do Estado e do município de São Paulo, em parceria com a Polícia Civil.

Na segunda-feira (29), a Prefeitura de São Paulo já havia realizado fiscalizações nos bares dos Jardins e da Mooca, apreendendo mais de cem garrafas destiladas sem rótulo e sem comprovação de origem. Os estabelecimentos foram autuados por irregularidades sanitárias.

Em São Bernardo, garrafas recolhidas foram encaminhadas para perícia.

O governo estadual anunciou a criação de um gabinete de crise para monitorar a situação.

Fiscalizações ampliadas

Na zona Sul da capital, um minimercado no Planalto Paulista teve mais de 40 garrafas de whisky, gin e vodca apreendidas, e o responsável foi levado à delegacia.

Na região de M’Boi Mirim, uma distribuidora foi parcialmente interditada, ficando proibida de vender bebidas alcoólicas até apresentar as notas fiscais correspondentes.

Em Mogi das Cruzes, 80 garrafas com sinais de adulteração foram apreendidas em uma adega, cujos donos são investigados. Já em Americana, uma ação do Departamento Estadual de Investigações Criminais resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de mais de 17,7 mil garrafas de bebidas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, entre 22 e 26 de setembro, foram feitas 43 inspeções em comércios de bebidas, resultando em duas autuações, interdições e recolhimento de produtos para perícia.

Orientações médicas

O secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, afirmou que as unidades de saúde estão preparadas para atender casos de intoxicação por metanol.

“ O tratamento depende do estado em que a pessoa vai chegar. Se for no início, o antídoto resolve plenamente. Dependendo, pode ter que ser feita uma hidratação e uso de medicamentos para acidose metabólica. O importante é notificar e tratar adequadamente o mais precoce possível ”, disse Paiva.

Os sintomas mais comuns incluem dores abdominais, tontura, confusão mental, náuseas, vômitos, visão turva e convulsões.

A orientação da secretaria é que qualquer pessoa que apresente quadro incomum após ingerir bebida alcoólica procure atendimento médico imediato, com exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é considerado essencial.





Casos confirmados

O governo de São Paulo informou nesta terça-feira (30) que cinco pessoas morreram após sete casos confirmados de intoxicação por metanol no estado. Uma das mortes foi provocada por consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto outras quatro seguem em investigação.

As autoridades apuram se os casos estão ligados ao consumo de bebidas alcoólicas em ambientes sociais ou à ingestão de álcool adquirido em postos de combustíveis por pessoas em situação de extrema vulnerabilidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, além das sete intoxicações confirmadas, outros 15 casos suspeitos estão em análise.