Reprodução/NY Post Toboágua de um dos maiores cruzeiros do mundo, o Icon of the Seas

Um passageiro se feriu em um toboágua que apresentou uma falha em um dos cruzeiros mais famosos do mundo, nesta quinta-feira (07). A vítima se feriu após o rompimento de um painel de vidro acrílico enquanto ele utilizava a atração.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram como ficou o brinquedo após o incidente, com a água caindo do espaço aberto do cruzeiro Icon of the Seas , da empresa norte-americana Royal Caribbean , enquanto os passageiros observam assustados.

A cruise ship passenger captured frightening footage of passengers reacting with horror as water cascaded from a broken panel of a water slide on a Royal Caribbean liner. This footage was captured by Jim Muldoon on Thursday, August 7, aboard Royal Caribbean’s Icon of the Seas… pic.twitter.com/68WdoGzB1v— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 8, 2025





Segundo a companhia, o hóspede recebeu atendimento médico a bordo e segue em estado estável. “Nossa equipe prestou assistência médica a um passageiro adulto quando um painel de acrílico se rompeu durante a descida no toboágua” , informou a Royal Caribbean , em nota à imprensa.

A companhia não divulgou a identidade do ferido nem a gravidade dos machucados. O toboágua permanecerá interditado até o fim da viagem para a realização de investigações sobre as causas do incidente, que ainda estão em andamento.





Acidentes recentes

Não é a primeira vez em que o Icon of the Seas se volve em um acidente recente. Em 24 de julho deste ano, um tripulante morreu após cair no mar, durante viagem próxima às Bahamas.

Segundo passageiros, o alarme de “homem ao mar” soou por volta das 19h (horário local), dando início a uma operação emergencial. Cerca de meia hora depois, o tripulante foi retirado da água, mas já estava sem vida.