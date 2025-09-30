@bellagoncalvs/Reprodução Serra do Curral com diversos focos de incêndio, em Belo Horizonte (MG)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Serra do Curral, na região da Mata da Baleia, em Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (30), consumindo vegetação e ameaçando áreas residenciais. As informações são do Diário do Estado.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuam em três frentes de trabalho para cercar o fogo e impedir a expansão das chamas. Duas aeronaves Air Tractor lançam água em pontos de difícil acesso, enquanto o helicóptero Pegasus dá suporte às ações.

A região atingida pelo incêndio fica perto do Hospital da Baleia. Uma fonte local explicou ao Portal iG que o fogo " não chegou no hospital, mas a brigada de incêndio do hospital e os bombeiros militares estavam dando apoio desde cedo, por volta das 11 horas ."

Cedida por fonte anônima Corpo de Bombeiros e brigadistas atuaram em regiões próximas ao Hospital da Baleia





Na Região da Pampulha, um incêndio próximo à Avenida Tancredo Neves gerou preocupação devido à proximidade com o trânsito.





O Portal iG fez contato com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para confirmar a extensão do incêndio, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.