Um incêndio de grandes proporções atingiu a Serra do Curral, na região da Mata da Baleia, em Belo Horizonte (MG), nesta terça-feira (30), consumindo vegetação e ameaçando áreas residenciais. As informações são do Diário do Estado.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuam em três frentes de trabalho para cercar o fogo e impedir a expansão das chamas. Duas aeronaves Air Tractor lançam água em pontos de difícil acesso, enquanto o helicóptero Pegasus dá suporte às ações.

A região atingida pelo incêndio fica perto do Hospital da Baleia. Uma fonte local explicou ao Portal iG que o fogo " não chegou no hospital, mas a brigada de incêndio do hospital e os bombeiros militares estavam dando apoio desde cedo, por volta das 11 horas ."

Corpo de Bombeiros e brigadistas atuaram em regiões próximas ao Hospital da Baleia
Cedida por fonte anônima
Corpo de Bombeiros e brigadistas atuaram em regiões próximas ao Hospital da Baleia


Na Região da Pampulha, um incêndio próximo à Avenida Tancredo Neves gerou preocupação devido à proximidade com o trânsito.


O Portal iG fez contato com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para confirmar a extensão do incêndio, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. 

