Reprodução/Brussels Passageiros são evacuados após ameaça de bomba em avião

Um voo programado entre Bruxelas e Berlim foi evacuado nesta quarta-feira (1°) após uma ameaça de bomba. O incidente ocorreu no Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, que confirmou que passageiros e tripulação foram removidos e a aeronave está sendo revista pela polícia.

Segundo informações das autoridades aeroportuárias e da polícia federal belga, o alerta foi recebido pela manhã, o que motivou a retirada imediata dos passageiros da aeronave e o posicionamento do avião em local isolado para inspeção.

A pista foi fechada por um curto período, e ao menos três voos foram desviados para outras rotas. Até o momento, a ameaça não foi confirmada e a investigação segue em curso.

A companhia aérea responsável informou que uma equipe de apoio foi mobilizada para assistir os passageiros e que serão tomadas as providências necessárias conforme o desenrolar da perícia.