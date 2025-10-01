Uma criança
de quatro anos sobreviveu cerca de dois dias sozinha ao lado dos corpos dos pais
depois que a família sofreu um acidente de carro
na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco
.
As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que eles estavam capotou no sábado (27), mas só foi encontrado na tarde de segunda-feira (29), por volta das 13h.
O menino, que estava preso à cadeirinha de segurança, sobreviveu aos impactos e ficou cerca de 48 horas no local até ser resgatado por um morador da região, que avistou o carro acidentado e acionou o socorro. A criança foi encontrada consciente e sem ferimentos aparentes, sendo levada a um hospital para avaliação médica.
As primeiras informações apontam que o carro teria colidido com um cavalo, o que fez o motorista perder o controle da direção e sair da pista, capotando em seguida. Os corpos do casal foram encontrados dentro do veículo.
Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a 134ª Delegacia de Garanhuns instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.