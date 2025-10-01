Criança sobrevive ao lado dos corpos dos pais após acidente de carro
Uma criança de quatro anos sobreviveu cerca de dois dias sozinha ao lado dos corpos dos pais depois que a família sofreu um acidente de carro na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco .

As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que eles estavam capotou no sábado (27), mas só foi encontrado na tarde de segunda-feira (29), por volta das 13h.

O menino, que estava preso à cadeirinha de segurança, sobreviveu aos impactos e ficou cerca de 48 horas no local até ser resgatado por um morador da região, que avistou o carro acidentado e acionou o socorro. A criança foi encontrada consciente e sem ferimentos aparentes, sendo levada a um hospital para avaliação médica.

As primeiras informações apontam que o carro teria colidido com um cavalo, o que fez o motorista perder o controle da direção e sair da pista, capotando em seguida. Os corpos do casal foram encontrados dentro do veículo.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a 134ª Delegacia de Garanhuns instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

