Arkansas State Parks Família encontra diamante marrom de 2,79 quilates em parque dos EUA

Uma família que visitava um parque estadual no Arkansas, nos Estados Unidos, encontrou um diamante de quase três quilates avaliado em milhares de dólares. As informações são do The Independent.

Raynae Madison e seus parentes, que moram em Cookson, Oklahoma, estavam no estado para celebrar o aniversário do sobrinho William, em 13 de setembro. Munidos apenas de um kit de escavação infantil e peneiras compradas em loja de um dólar, eles decidiram explorar o famoso Crater of Diamonds State Park.

Após algumas escavações na área de 37,5 acres destinada à busca de pedras preciosas, Madison notou uma pedra “brilhante e de formato alongado”. Inicialmente, pensou que fosse apenas uma pedra diferente, já que parecia grande demais para ser um diamante.

No entanto, especialistas do Diamond Discovery Center confirmaram que se tratava de um diamante marrom oval de 2,79 quilates. Segundo a intérprete do parque, Emma O’Neal, a cor ocorre por um processo chamado deformação plástica, que gera defeitos estruturais durante a formação ou movimento da pedra na lava, fazendo-a refletir luzes vermelhas e verdes que, juntas, dão o tom amarronzado.

De acordo com o site StoneAlgo, um diamante natural desse porte pode variar de US$ 11,5 mil (R$ 61.500,28) a US$ 106 mil (R$ 566.872,10), dependendo da cor e da clareza. No entanto, pedras não lapidadas, como a encontrada, podem ter grandes variações de valor.





O achado foi batizado por Madison como “William Diamond”, em homenagem ao sobrinho. Trata-se do terceiro maior diamante entre os 403 registrados no parque em 2025.

“Este ano tem sido excelente para descobertas de grandes diamantes! Até agora, já registramos quatro pedras acima de dois quilates” , destacou O’Neal.