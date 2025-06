Reprodução/Fox Homem faz ameaça de bomba após ser impedido de entrar em voo





Um homem fez uma falsa ameaça de bomba a uma companhia aérea após ser impedido de embarcar em um voo em Detroit, nos Estados Unidos, segundo o Escritório do Procurador dos Estados Unidos.

Charles Robinson, de 23 anos, perdeu o embarque no voo 2145 da Spirit Airlines e discutiu com os atendentes ao ser informado de que não poderia entrar no avião por estar atrasado. Ele foi orientado a remarcar sua passagem.

Por volta das 6h45 (7h45 em Brasília), Robinson ligou para a empresa e afirmou que havia uma bomba no voo, em uma tentativa frustrada de vingança. Ele chegou a inventar um suspeito e descreveu detalhes sobre ele, incluindo que o criminoso passaria pela segurança do aeroporto carregando o explosivo.

Como medida de segurança, os passageiros que já estavam no avião foram retirados, e cães farejadores foram acionados para procurar explosivos, mas nada foi encontrado.

“Ouvirmos as palavras ‘bomba’ e ‘avião’ na mesma frase é algo que ninguém quer” , afirmou o procurador Jerome F. Gorgon, Jr. “Ameaças desse tipo prejudicam nossa segurança coletiva e consomem recursos importantes das autoridades” .

Robinson foi preso pelo FBI no aeroporto ao tentar embarcar em outro voo, com destino a Los Angeles. Ele foi liberado após audiência e deve retornar ao tribunal no dia 27 de junho para uma audiência preliminar.

Ele responde por denúncia criminal por fazer ameaça falsa de bomba, crime federal nos EUA.