Reprodução Mulher é encontrada morta após começar dieta em que comia apenas fruta

Uma ex-estudante universitária polonesa foi encontrada morta em um hotel em Bali, na Indonésia, após adotar uma dieta extremamente restritiva, composta apenas por frutas cruas. Karolina Krzyzak, de 27 anos, pesava cerca de 22 kg no momento da morte, resultado de anos seguindo o estilo de vida “frutariano”, iniciado aos 19 anos.



Karolina, que estudou na Universidade de Leeds, no Reino Unido, mudou-se para Bali em 2024 em busca de uma vida “limpa” e equilibrada, mas sua saúde se deteriorou rapidamente. Segundo uma investigação publicada pela revista The Cut, ela apresentava sinais severos de desnutrição, não conseguia manter o equilíbrio e tinha dificuldades até para se mover na cama.



Funcionários do resort Sumberkima Hill, onde ela se hospedou em dezembro, relataram que Karolina chegou extremamente magra, com olhos fundos e ossos aparentes. Eles ofereceram ajuda médica, mas ela recusou, deixando instruções para receber apenas frutas e pedindo que as refeições fossem entregues diretamente no quarto.



Durante os dias seguintes, Karolina raramente saiu do quarto, limitando-se a breves idas à varanda. Três dias após o check-in, funcionários do hotel foram procurados por uma amiga local preocupada com o silêncio da jovem. Ao verificarem o quarto, encontraram Karolina sem vida.



De acordo com relatos de uma amiga, identificada como Emilia, Karolina sofria de osteoporose avançada e deficiência de albumina, condição que causa inchaço nos pés. A jovem nasceu em Varsóvia, na Polônia, e se mudou para o Reino Unido aos 18 anos, onde conheceu o veganismo e passou a adotar práticas como yoga e dietas naturais.

