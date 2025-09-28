Charles Huddleston/FlightAware Cessna 340

Um avião caiu e pegou fogo no em um aeroporto do Texas, nos Estados Unidos, na tarde de domingo, por volta das 12h13 no horário local (14h13 em Brasília), matando um homem e uma mulher idosos que estavam a bordo.

O piloto tentou retornar e aterrissar devido a um problema mecânico, mas não conseguiu alinhar a aeronave com a pista.

Segundo o xerife Ed Gonzalez, o acidente aconteceu na extremidade sul da pista, e o impacto provocou pequenos incêndios na vegetação próxima, incluindo áreas próximas a prédios industriais e uma plantação de árvores.

Segundo o sargento Richard Standifer, da Texas DPS, os dois ocupantes eram os únicos a bordo e ainda não tiveram suas identidades divulgadas publicamente, aguardando notificação dos familiares. Um dos nomes já foi verificado pelas autoridades, mas não será liberado.

O avião, um Cessna 340 de 1972, registrado como N269WT, decolou do David Wayne Hooks Memorial Airport, em Harris County, com destino a Lubbock, mas apresentou falha mecânica pouco depois da decolagem.

Equipes do Departamento de Polícia do Texas, Corpo de Bombeiros de Klein, Spring Fire Department e Harris County Emergency Services District 16 atuaram no local, combatendo o fogo, realizando buscas e controlando riscos.





Investigações

As autoridades informaram que a investigação ficará a cargo da National Transportation Safety Board (NTSB) e da Federal Aviation Administration (FAA). Um relatório preliminar deve ser publicado no site da FAA normalmente no próximo dia útil.

O Departamento de Polícia do Texas lidera a investigação local sobre as causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Klein divulgou em nota que “ nossos pensamentos estão com todos os afetados por este trágico incidente ” e reforçou a necessidade de a população evitar a área enquanto as operações de emergência continuam.