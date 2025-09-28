Martin Zangerl/Reprodução Montanhas na região de Tirol, na Áustria

Uma jovem alemã de 25 anos morreu após cair de uma altura de cerca de 70 metros durante uma trilha nos Alpes do Tirol, na Áustria. As informações são do jornal Spiegel.

A mulher estava acompanhada de um homem de 26 anos, também alemão, que não se feriu e foi retirado do local por um helicóptero de resgate.

Segundo a polícia local, os dois caminhavam fora das rotas sinalizadas e usavam o celular para se orientar.

O trajeto escolhido passava por um desfiladeiro estreito e levou o casal até um paredão de pedras molhadas e cobertas de musgo. Ao tentarem retornar, a jovem escorregou e caiu sobre o terreno rochoso.

O companheiro acionou os serviços de emergência por telefone e foi içado por um helicóptero com a ajuda de um cabo de resgate. Pouco depois, a vítima foi localizada do ar. Um médico foi deixado no local, mas apenas pôde confirmar a morte.





Outros resgates nos Alpes

No último mês, diversos acidentes e operações de resgate foram registrados em regiões alpinas da Áustria, Itália e Suíça, envolvendo principalmente alpinistas alemães e italianos.

Em um dos episódios recentes, dois alpinistas alemães foram resgatados no Breithorn, montanha de 4.160 metros na fronteira entre Suíça e Itália. Eles ficaram presos perto do cume depois que a corda usada na escalada travou, impedindo a descida.

O mau tempo e o risco de avalanche dificultaram a operação, concluída na manhã de sexta-feira (26), quando a dupla foi levada a um hospital em Aosta, na Itália.

EPISÓDIO SIMILAR: Alpinista alemão morre após queda de 200 metros nos Alpes.

Outro caso envolve o montanhista alemão Kai Mosbacher, de 62 anos, desaparecido há vários dias nos Alpes austríacos. Conhecido como “ colecionador de cumes ”, ele teria escalado mais de 5.500 montanhas.

Segundo a polícia da Caríntia, buscas com equipes de resgate alpino e helicópteros foram realizadas no último fim de semana, mas sem sucesso. “ Apesar das buscas e dos voos, o senhor Mosbacher ainda não foi encontrado ”, disse uma porta-voz ao jornal Spiegel. As operações estão temporariamente suspensas.

Também no Tirol, uma alemã de 50 anos morreu após cair durante uma escalada na montanha Griesspitze, de 2.741 metros. Ela estava acompanhada do marido, que conseguiu se segurar e foi resgatado por helicóptero.

No sábado (27), uma alpinista alemã, de 57 anos, e uma companheira russa, de 47, foram retiradas do Grossglockner, ponto mais alto da Áustria, após sofrerem crises de pânico durante a subida. Elas foram levadas a uma cabana de montanha, sem ferimentos graves.