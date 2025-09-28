Reprodução Houve problemas na rodovia

Um avião monomotor de pequeno porte realizou um pouso de emergência na manhã de domingo (28) na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo. O episódio ocorreu por volta das 10h às 11h, na altura do km 314,4, sentido Curitiba.





O problema na aeronave obrigou o piloto a realizar a manobra de forma controlada na pista sul da rodovia. Não houve colisão com veículos, danos a terceiros ou vazamento de combustível. O piloto e eventuais ocupantes deixaram o avião sem ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para isolar a área e orientar o tráfego, enquanto a concessionária Arteris Régis Bittencourt atuou na remoção da aeronave. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas descartou riscos de incêndio ou explosão.

A Força Aérea Brasileira, por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), iniciou procedimentos para apurar as circunstâncias do incidente, classificado como grave.

O pouso afetou diretamente o trânsito na rodovia. A faixa da direita e o acostamento no sentido Curitiba foram interditados após o ocorrido, gerando congestionamento. A liberação completa do tráfego ocorreu por volta das 14h.

Este é o segundo episódio semelhante registrado na mesma rodovia em menos de um ano. Em junho do ano passado, outro monomotor pousou de emergência na região, mas naquela ocasião houve feridos.





Confira a nota da FAB enviada ao Portal iG

“A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informa que, neste domingo (28/09), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do CENIPA, com sede em São Paulo (SP), foram notificados sobre o evento envolvendo a aeronave de matrícula PP-FOX na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), município de Juquitiba (SP).

Os dados sobre esse evento foram coletados e, após análise técnica dos investigadores, a ocorrência foi classificada como incidente grave e será tratada em conformidade com o Anexo 19 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, que estabelece os protocolos para a Gestão da Segurança Operacional.

O CENIPA destaca, ainda, que a realização de suas investigações segue rigorosamente os protocolos descritos no Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional, que aborda sobre a Investigação de Acidentes e Incidentes Aeronáuticos. Esses protocolos foram internalizados pela Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica (NSCA 3-13), que estabelece os Procedimentos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro, em estrita consonância com os padrões internacionais estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), órgão de referência mundial para a aviação civil.”