Reprodução/Storyful Passageiro bêbado é retirado de avião por policiais

Um passageiro precisou retirado de um voo de Manchester, no Reino Unido, para Ibiza, na Espanha, por se recusar a usar o cinto de segurança. De acordo com relatos de uma testemunha, o homem estava embriagado.

Carmela Colasurdo compartilhou as imagens do incidente, que ocorreu em 13 de setembro, na internet. De acordo com ela, todos embarcaram no horário, mas o voo sofreu atraso devido à recusa do homem em seguir as instruções da tripulação.

"Eles tentaram argumentar com ele, mas ele não quis saber" , contou à Storyful.

A situação escalonou ao ponto de ser necessário chamar a polícia, que levou cerca de duas horas para retirar o passageiro do avião.

Não foram divulgadas informações sobre a companhia aérea e o passageiro. Além disso, não se sabe se o voo sofreu alguma alteração no trajeto devido ao atraso.

É proibido beber durante o voo?

No Brasil, é proibido que passageiros consumam bebidas alcoólicas que não sejam as servidas dentro das aeronaves. A regra vale para todas as companhias aéreas e está prevista nos contratos de transporte.





Ou seja, qualquer passageiro que tente consumir bebidas trazidas de casa ou compradas fora da aeronave está em desacordo com as regras da companhia. Caso as medidas sejam descumpridas, o passageiro pode ser submetido a sanções e até ser retirado do voo.