Um passageiro clandestino morreu neste domingo (28) nos Estados Unidos após viajar no compartimento do trem de pouso de um avião da American Airlines que saiu da Europa em direção à Carolina do Norte. O corpo foi encontrado durante uma manutenção da aeronave, por volta das 09h no horário local (10h em Brasília).
O indivíduo foi declarado morto no local por agentes da Divisão Aeroportuária do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).
Detetives da Unidade de Homicídios do CMPD abriram investigação, enquanto a Equipe de Busca e Reconhecimento de Cena de Crime analisou o local e coletou evidências físicas.
“O Aeroporto CLT está ciente da trágica descoberta envolvendo um indivíduo morto encontrado em uma aeronave da American Airlines esta manhã”, afirmou um porta-voz do aeroporto ao jornal Newsweek. “Estamos profundamente tristes com esta notícia e apoiaremos a investigação do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) conforme necessário.”
Apesar da ocorrência, o aeroporto continuou operando normalmente.
A American Airlines informou ao Newsweek que está cooperando com as autoridades policiais e colaborando com os investigadores do caso. Até o momento, a companhia não divulgou detalhes sobre como o clandestino conseguiu acessar a aeronave.
Incidentes semelhantes
Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), mais de 125 casos de passageiros clandestinos foram registrados em todo o mundo desde 1947, com taxa de mortalidade superior a 75%, em razão do frio extremo, da falta de oxigênio e dos ferimentos traumáticos durante o voo ou o pouso.
Na semana passada, um adolescente afegão de 13 anos sobreviveu a um voo de quase duas horas no trem de pouso de um avião que percorreu mais de mil quilômetros entre Cabul, no Afeganistão, e Nova Délhi, na Índia.
Em julho de 2021, um passageiro clandestino morreu ao cair de um voo da Kenya Airways durante o pouso em Londres. Já em novembro do mesmo ano, outro homem sobreviveu a uma viagem da Guatemala para Miami no trem de pouso, mas precisou ser hospitalizado em estado crítico.