American Airlines/Reprodução Avião da American Airlines, companhia envolvida no caso do passageiro clandestino encontrado morto nos EUA

Um passageiro clandestino morreu neste domingo (28) nos Estados Unidos após viajar no compartimento do trem de pouso de um avião da American Airlines que saiu da Europa em direção à Carolina do Norte. O corpo foi encontrado durante uma manutenção da aeronave, por volta das 09h no horário local (10h em Brasília).

O indivíduo foi declarado morto no local por agentes da Divisão Aeroportuária do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Detetives da Unidade de Homicídios do CMPD abriram investigação, enquanto a Equipe de Busca e Reconhecimento de Cena de Crime analisou o local e coletou evidências físicas.

“O Aeroporto CLT está ciente da trágica descoberta envolvendo um indivíduo morto encontrado em uma aeronave da American Airlines esta manhã”, afirmou um porta-voz do aeroporto ao jornal Newsweek. “Estamos profundamente tristes com esta notícia e apoiaremos a investigação do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) conforme necessário.”

Apesar da ocorrência, o aeroporto continuou operando normalmente.

LEIA MAIS: Adolescente afegão viaja escondido em trem de pouso até a Índia.

A American Airlines informou ao Newsweek que está cooperando com as autoridades policiais e colaborando com os investigadores do caso. Até o momento, a companhia não divulgou detalhes sobre como o clandestino conseguiu acessar a aeronave.





Incidentes semelhantes

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), mais de 125 casos de passageiros clandestinos foram registrados em todo o mundo desde 1947, com taxa de mortalidade superior a 75%, em razão do frio extremo, da falta de oxigênio e dos ferimentos traumáticos durante o voo ou o pouso.

Na semana passada, um adolescente afegão de 13 anos sobreviveu a um voo de quase duas horas no trem de pouso de um avião que percorreu mais de mil quilômetros entre Cabul, no Afeganistão, e Nova Délhi, na Índia.

Em julho de 2021, um passageiro clandestino morreu ao cair de um voo da Kenya Airways durante o pouso em Londres. Já em novembro do mesmo ano, outro homem sobreviveu a uma viagem da Guatemala para Miami no trem de pouso, mas precisou ser hospitalizado em estado crítico.